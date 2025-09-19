Сибіга: вторгнення російських винищувачів в Естонію загрожує трансатлантичній безпеці
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав вторгнення трьох російських винищувачів у повітряний простір Естонії прямою загрозою трансатлантичній безпеці. Він наголосив на необхідності покласти край почуттю безкарності російського диктатора володимира путіна.
Сьогоднішнє вторгнення трьох російських винищувачів у повітряний простір Естонії — це чергове ескалація з боку росії та пряма загроза трансатлантичній безпеці
Він наголосив, що Україна підтримує Естонію перед обличчям нахабного залякування з боку росії.
Погоджуюся з моїм естонським колегою Маргусом Цахкною, що напівзаходів вже недостатньо. росія має зіткнутися з нищівним політичним та економічним тиском
Глава МЗС України наголосив, що доки москва не отримує справді сильної відповіді, вона ставатиме лише більш нахабною та агресивною.
Настав час покласти край почуттю безкарності путіна
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, повітряний простір Естонії було порушено російськими військовими літаками в п'ятницю.