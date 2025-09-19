$41.250.05
Сибіга: вторгнення російських винищувачів в Естонію загрожує трансатлантичній безпеці

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав вторгнення трьох російських винищувачів у повітряний простір Естонії прямою загрозою трансатлантичній безпеці. Він наголосив на необхідності покласти край почуттю безкарності російського диктатора володимира путіна.

Сибіга: вторгнення російських винищувачів в Естонію загрожує трансатлантичній безпеці

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав вторгнення трьох російських винищувачів у повітряний простір Естонії прямою загрозою трансатлантичній безпеці, а також наголосив - настав час покласти край почуттю безкарності російського диктатора володимира путіна, передає УНН.

Сьогоднішнє вторгнення трьох російських винищувачів у повітряний простір Естонії — це чергове ескалація з боку росії та пряма загроза трансатлантичній безпеці 

- заявив Сибіга.

Він наголосив, що Україна підтримує Естонію перед обличчям нахабного залякування з боку росії.

Погоджуюся з моїм естонським колегою Маргусом Цахкною, що напівзаходів вже недостатньо. росія має зіткнутися з нищівним політичним та економічним тиском

- додав Сибіга.

Глава МЗС України наголосив, що доки москва не отримує справді сильної відповіді, вона ставатиме лише більш нахабною та агресивною.

Настав час покласти край почуттю безкарності путіна 

- резюмував Сибіга.

Як повідомляв УНН, повітряний простір Естонії було порушено російськими військовими літаками в п'ятницю.

Антоніна Туманова

