Сибига: вторжение российских истребителей в Эстонию угрожает трансатлантической безопасности
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал вторжение трех российских истребителей в воздушное пространство Эстонии прямой угрозой трансатлантической безопасности. Он подчеркнул необходимость положить конец чувству безнаказанности российского диктатора владимира путина.
Сегодняшнее вторжение трех российских истребителей в воздушное пространство Эстонии — это очередная эскалация со стороны россии и прямая угроза трансатлантической безопасности.
Он подчеркнул, что Украина поддерживает Эстонию перед лицом наглого запугивания со стороны россии.
Согласен с моим эстонским коллегой Маргусом Цахкной, что полумер уже недостаточно. россия должна столкнуться с сокрушительным политическим и экономическим давлением
Глава МИД Украины подчеркнул, что пока москва не получает действительно сильного ответа, она будет становиться только более наглой и агрессивной.
Пришло время положить конец чувству безнаказанности путина
Напомним
Как сообщал УНН, воздушное пространство Эстонии было нарушено российскими военными самолетами в пятницу.