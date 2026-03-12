Світові ціни на золото демонструють зниження через очікування трейдерів щодо жорсткої політики ФРС США

Фото: Bloomberg

Вартість золота на міжнародних ринках зафіксувала від’ємну динаміку після оприлюднення оновлених даних про рівень інфляції в Сполучених Штатах, що змусило інвесторів переглянути прогнози щодо зниження відсоткових ставок. Станом на ранок четверга спотова ціна на дорогоцінний метал впала на 0,3% – до 5 160,82 долара за унцію, оскільки побоювання щодо стабільно високої вартості запозичень переважили попит на безпечні активи. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Зміцнення індексу долара Bloomberg на 0,1% створило додатковий тиск на ринок металів, зробивши золото дорожчим для власників інших валют. Хоча на початку року інфляційні показники залишалися стриманими, розгортання бойових дій між США, Ізраїлем та Іраном спровокувало стрибок цін на нафту, що змушує центральні банки відкладати пом’якшення монетарної політики. Золото, яке не приносить відсоткового доходу, стає менш привабливим для довгострокових інвесторів у період високих ставок, проте зберігає роль джерела ліквідності для підтримки інвестиційних портфелів в умовах ринкової нестабільності.

Коливання попиту та стан ринку енергоносіїв

Попри поточне зниження, золото продемонструвало зростання на одну п’яту частину вартості з початку року, підтримуючись статусом активу–притулку під час геополітичних криз. Проте з моменту початку війни 28 лютого висхідний імпульс значно сповільнився, а запаси металу в біржових фондах почали скорочуватися.

Паралельно з цим ціни на нафту продовжують зростати другий день поспіль, ігноруючи рекордне вивільнення запасів із екстрених резервів багатих країн, що підсилює тривожні очікування щодо тривалості та інтенсивності близькосхідного конфлікту.

Станом на 6:39 ранку в Сінгапурі спотова ціна на золото впала на 0,3% до 5 160,82 долара за унцію. Срібло знизилося на 0,8% до 85,09 долара. Платина та паладій торгувалися нижче. Індекс спотового долара Bloomberg , індикатор американської валюти, зріс на 0,1% після завершення попередньої сесії зростанням на 0,2% - йдеться в матеріалі Bloomberg.

Ціни на золото стабілізувалися через суперечливі заяви США щодо Ірану