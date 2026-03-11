Ціни на золото стабілізувалися через суперечливі заяви США щодо Ірану

$43.900.1750.710.17
ukenru
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 14760 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 47899 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 39947 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 28625 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 35226 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 31382 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 48857 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 57367 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 53891 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 85760 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+4°
2м/с
66%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Пілоти Lufthansa оголосили дводенний страйк10 березня, 18:55 • 8492 перегляди
Іран почав мінувати Ормузьку протоку - ЗМІ10 березня, 19:37 • 6412 перегляди
Світові ціни на нафту впали на 11% після прогнозів Трампа щодо деескалації з Іраном10 березня, 21:59 • 7462 перегляди
У США вперше за пів століття побудують масштабний нафтопереробний завод у Техасі22:34 • 7610 перегляди
Українська компанія "Аеробавовна" відроджує використання аеростатів для сучасної війни23:16 • 5940 перегляди
Публікації
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 22573 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 47899 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 39947 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 48857 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 57367 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Керолайн Левітт
Лев XIV
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Білий дім
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 11890 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 13671 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 24676 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 31135 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 31907 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Фільм
Дипломатка

Ціни на золото стабілізувалися через суперечливі заяви США щодо Ірану

Київ • УНН

 • 1164 перегляди

Інвестори оцінюють конфлікт на Близькому Сході на тлі спростувань Білого дому. Висока інфляція та агресивний тон Пентагону обмежують зростання активів.

Ціни на золото стабілізувалися через суперечливі заяви США щодо Ірану
Фото: Bloomberg

Ціни на золото демонструють мінімальні коливання, оскільки інвестори намагаються оцінити подальший хід конфлікту між США та Іраном. Станом на ранок середи спотова ціна золота зафіксувалася на рівні 5 188,50 долара за унцію. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

На ринку панує невизначеність через розбіжності в офіційних заявах: Білий дім спростував інформацію про військовий супровід танкерів в Ормузькій протоці, що суперечить попереднім повідомленням Міністерства енергетики. Це спричинило черговий стрибок цін на нафту та посилило волатильність дорогоцінних металів, які традиційно вважаються захисним активом, але зараз перебувають під тиском через інфляційні очікування.

Вплив енергетичної кризи на монетарну політику

Стрімке подорожчання енергоносіїв змушує трейдерів переглядати прогнози щодо зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою США. Висока інфляція, яка залишалася значною ще до початку бойових дій, наразі робить малоймовірним пом’якшення політики ФРС у найближчі місяці. Оскільки золото не приносить відсоткового доходу, зростання вартості позик обмежує потенціал його подорожчання, змушуючи інвесторів використовувати злитки як джерело ліквідності для покриття збитків в інших секторах.

Поточні котирування та рух капіталу

Ціна золота зафіксувалася на рівні 5 188,50 долара за унцію. Попри загальне зростання вартості золота з початку року, минулого тижня було зафіксовано найбільший розпродаж золотих запасів у біржових фондах за останні два роки – обсяги скоротилися майже на 30 тонн.

Водночас срібло продемонструвало незначне зростання до 88,43 долара, тоді як платина та паладій торгуються в червоній зоні на тлі зміцнення американського долара.

Біткойн дедалі більше нагадує звичайні акції та падає разом із американським ринком – Bloomberg07.03.26, 00:13 • 8266 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Сутички
Золото
Федеральна резервна система
Міністерство оборони США
Білий дім
Bloomberg
Сполучені Штати Америки
Іран