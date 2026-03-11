Ціни на золото стабілізувалися через суперечливі заяви США щодо Ірану

Фото: Bloomberg

Ціни на золото демонструють мінімальні коливання, оскільки інвестори намагаються оцінити подальший хід конфлікту між США та Іраном. Станом на ранок середи спотова ціна золота зафіксувалася на рівні 5 188,50 долара за унцію. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

На ринку панує невизначеність через розбіжності в офіційних заявах: Білий дім спростував інформацію про військовий супровід танкерів в Ормузькій протоці, що суперечить попереднім повідомленням Міністерства енергетики. Це спричинило черговий стрибок цін на нафту та посилило волатильність дорогоцінних металів, які традиційно вважаються захисним активом, але зараз перебувають під тиском через інфляційні очікування.

Вплив енергетичної кризи на монетарну політику

Стрімке подорожчання енергоносіїв змушує трейдерів переглядати прогнози щодо зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою США. Висока інфляція, яка залишалася значною ще до початку бойових дій, наразі робить малоймовірним пом’якшення політики ФРС у найближчі місяці. Оскільки золото не приносить відсоткового доходу, зростання вартості позик обмежує потенціал його подорожчання, змушуючи інвесторів використовувати злитки як джерело ліквідності для покриття збитків в інших секторах.

Поточні котирування та рух капіталу

Ціна золота зафіксувалася на рівні 5 188,50 долара за унцію. Попри загальне зростання вартості золота з початку року, минулого тижня було зафіксовано найбільший розпродаж золотих запасів у біржових фондах за останні два роки – обсяги скоротилися майже на 30 тонн.

Водночас срібло продемонструвало незначне зростання до 88,43 долара, тоді як платина та паладій торгуються в червоній зоні на тлі зміцнення американського долара.

Біткойн дедалі більше нагадує звичайні акції та падає разом із американським ринком – Bloomberg