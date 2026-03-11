$43.900.1750.710.17
Эксклюзив
10 марта, 17:36
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимое
Эксклюзив
10 марта, 15:25
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 54027 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
Цены на золото стабилизировались из-за противоречивых заявлений США по Ирану

Киев • УНН

 • 1844 просмотра

Инвесторы оценивают конфликт на Ближнем Востоке на фоне опровержений Белого дома. Высокая инфляция и агрессивный тон Пентагона ограничивают рост активов.

Цены на золото стабилизировались из-за противоречивых заявлений США по Ирану
Фото: Bloomberg

Цены на золото демонстрируют минимальные колебания, поскольку инвесторы пытаются оценить дальнейший ход конфликта между США и Ираном. По состоянию на утро среды спотовая цена золота зафиксировалась на уровне 5 188,50 доллара за унцию. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

На рынке царит неопределенность из-за расхождений в официальных заявлениях: Белый дом опроверг информацию о военном сопровождении танкеров в Ормузском проливе, что противоречит предыдущим сообщениям Министерства энергетики. Это вызвало очередной скачок цен на нефть и усилило волатильность драгоценных металлов, которые традиционно считаются защитным активом, но сейчас находятся под давлением из-за инфляционных ожиданий.

Влияние энергетического кризиса на монетарную политику

Стремительное подорожание энергоносителей заставляет трейдеров пересматривать прогнозы по снижению процентных ставок Федеральной резервной системой США. Высокая инфляция, которая оставалась значительной еще до начала боевых действий, сейчас делает маловероятным смягчение политики ФРС в ближайшие месяцы. Поскольку золото не приносит процентного дохода, рост стоимости займов ограничивает потенциал его подорожания, вынуждая инвесторов использовать слитки как источник ликвидности для покрытия убытков в других секторах.

Текущие котировки и движение капитала

Цена золота зафиксировалась на уровне 5 188,50 доллара за унцию. Несмотря на общий рост стоимости золота с начала года, на прошлой неделе была зафиксирована крупнейшая распродажа золотых запасов в биржевых фондах за последние два года – объемы сократились почти на 30 тонн.

В то же время серебро продемонстрировало незначительный рост до 88,43 доллара, тогда как платина и палладий торгуются в красной зоне на фоне укрепления американского доллара.

Степан Гафтко

