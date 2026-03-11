Цены на золото стабилизировались из-за противоречивых заявлений США по Ирану

Фото: Bloomberg

Цены на золото демонстрируют минимальные колебания, поскольку инвесторы пытаются оценить дальнейший ход конфликта между США и Ираном. По состоянию на утро среды спотовая цена золота зафиксировалась на уровне 5 188,50 доллара за унцию. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

На рынке царит неопределенность из-за расхождений в официальных заявлениях: Белый дом опроверг информацию о военном сопровождении танкеров в Ормузском проливе, что противоречит предыдущим сообщениям Министерства энергетики. Это вызвало очередной скачок цен на нефть и усилило волатильность драгоценных металлов, которые традиционно считаются защитным активом, но сейчас находятся под давлением из-за инфляционных ожиданий.

Влияние энергетического кризиса на монетарную политику

Стремительное подорожание энергоносителей заставляет трейдеров пересматривать прогнозы по снижению процентных ставок Федеральной резервной системой США. Высокая инфляция, которая оставалась значительной еще до начала боевых действий, сейчас делает маловероятным смягчение политики ФРС в ближайшие месяцы. Поскольку золото не приносит процентного дохода, рост стоимости займов ограничивает потенциал его подорожания, вынуждая инвесторов использовать слитки как источник ликвидности для покрытия убытков в других секторах.

Текущие котировки и движение капитала

Цена золота зафиксировалась на уровне 5 188,50 доллара за унцию. Несмотря на общий рост стоимости золота с начала года, на прошлой неделе была зафиксирована крупнейшая распродажа золотых запасов в биржевых фондах за последние два года – объемы сократились почти на 30 тонн.

В то же время серебро продемонстрировало незначительный рост до 88,43 доллара, тогда как платина и палладий торгуются в красной зоне на фоне укрепления американского доллара.

