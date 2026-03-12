Мировые цены на золото демонстрируют снижение из-за ожиданий трейдеров относительно жесткой политики ФРС США

Фото: Bloomberg

Стоимость золота на международных рынках зафиксировала отрицательную динамику после обнародования обновленных данных об уровне инфляции в Соединенных Штатах, что заставило инвесторов пересмотреть прогнозы по снижению процентных ставок. По состоянию на утро четверга спотовая цена на драгоценный металл упала на 0,3% – до 5 160,82 доллара за унцию, поскольку опасения относительно стабильно высокой стоимости заимствований перевесили спрос на безопасные активы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Укрепление индекса доллара Bloomberg на 0,1% создало дополнительное давление на рынок металлов, сделав золото дороже для владельцев других валют. Хотя в начале года инфляционные показатели оставались сдержанными, развертывание боевых действий между США, Израилем и Ираном спровоцировало скачок цен на нефть, что заставляет центральные банки откладывать смягчение монетарной политики. Золото, которое не приносит процентного дохода, становится менее привлекательным для долгосрочных инвесторов в период высоких ставок, однако сохраняет роль источника ликвидности для поддержания инвестиционных портфелей в условиях рыночной нестабильности.

Колебания спроса и состояние рынка энергоносителей

Несмотря на текущее снижение, золото продемонстрировало рост на одну пятую часть стоимости с начала года, поддерживаясь статусом актива-убежища во время геополитических кризисов. Однако с момента начала войны 28 февраля восходящий импульс значительно замедлился, а запасы металла в биржевых фондах начали сокращаться.

Параллельно с этим цены на нефть продолжают расти второй день подряд, игнорируя рекордное высвобождение запасов из экстренных резервов богатых стран, что усиливает тревожные ожидания относительно продолжительности и интенсивности ближневосточного конфликта.

По состоянию на 6:39 утра в Сингапуре спотовая цена на золото упала на 0,3% до 5 160,82 доллара за унцию. Серебро снизилось на 0,8% до 85,09 доллара. Платина и палладий торговались ниже. Индекс спотового доллара Bloomberg , индикатор американской валюты, вырос на 0,1% после завершения предыдущей сессии ростом на 0,2% - говорится в материале Bloomberg.

