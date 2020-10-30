Суддя Конституційного суду звинуватив Офіс Президента у здійсненні тиску

“Після того, як на мене був здійснений прямий тиск з боку Офісу Президента, перед усними слуханнями ввечері 7 жовтня цього року, коли мені подзвонили і сказали, що я веду себе неправильно, і у зв’язку з цим у мене будуть проблеми, 8 жовтня вранці я написав заяву про відставку. Тому я маю моральне право говорити про ці речі”, — сказав Сліденко.

З його слів, ця заява наразі знаходиться в суді.

“Якщо буде слідство в Україні і якщо буде проведене слідство з цього приводу — я назву всі прізвища. Після цього, коли зафіксують мої свідчення, я зберу пресконференцію і розкажу, хто це робив, як і в якій формі”, — заявив суддя.

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Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

ДБР викликало голову КСУ Олександра Тупицького для допиту на 2 листопада.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.