Судья Конституционного суда обвинил Офис Президента в давлении

"После того, как на меня было совершено прямое давление со стороны Офиса Президента, перед устными слушаниями вечером 7 октября этого года, когда мне позвонили и сказали, что я веду себя неправильно, и в связи с этим у меня будут проблемы, 8 октября утром я написал заявление об отставке. Поэтому я имею моральное право говорить об этих вещах", - сказал Слиденко.

По его словам, это заявление пока находится в суде.

"Если будет следствие в Украине и если будет проведено следствие по этому поводу - я назову все фамилии. После этого, когда зафиксируют мои показания, я соберу пресс-конференцию и расскажу, кто это делал, как и в какой форме", - заявил судья.

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Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающею ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

ГБР вызвало голову КСУ Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.