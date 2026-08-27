Суддя на Київщині отримав підозру за схему ухилення від мобілізації

$44.570.1052.010.08
uken
08:54 • 1392 перегляди
росія атакувала підприємство в Запоріжжі, спалахнула пожежа
08:29 • 11852 перегляди
У Непалі після повеней зникли безвісти 55 українців - МЗС
06:19 • 19627 перегляди
Сім балістичних ракет і "Онікс" та 225 з 258 дронів знешкодили за ніч
05:33 • 18806 перегляди
Одещина понад 7 годин була під атакою рф: пошкоджено висотку та інфраструктуруPhoto
04:30 • 27367 перегляди
Італія передасть Україні чотири батареї SAMP/T NG, ракети-перехоплювачі та радари
04:24 • 25851 перегляди
Глава ЦРУ Реткліфф у москві попередив росію не атакувати країни НАТО – CBS News
27 серпня, 01:35 • 18341 перегляди
рф має до 17 переобладнаних пускових С-400 для ударів ракетами РМ-48У по УкраїніPhoto
27 серпня, 00:51 • 23080 перегляди
росіяни атакували Київ та низку міст України, застосували балістику, а у столиці працювала ППО
26 серпня, 23:36 • 21964 перегляди
У Керченській протоці відновився витік мазуту із затонулих танкерів
26 серпня, 20:54 • 16682 перегляди
росіяни атакували Роменську громаду на Сумщині дев’ятьма дронами, загинула 66-річна жінка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.4м/с
51%
755мм
Популярнi новини
Запаси дизельного пального у США впали до рекордного сезонного мінімумуPhoto26 серпня, 23:15 • 15981 перегляди
росія атакувала Запоріжжя, троє людей дістали поранення26 серпня, 23:25 • 20309 перегляди
Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранахPhoto27 серпня, 00:07 • 31051 перегляди
Атака рф на Київ пошкодила гімназію та медзакладPhoto05:17 • 16479 перегляди
Як правильно запікати у фользі, щоб м’ясо овочі та риба залишалися соковитими06:59 • 18353 перегляди
Публікації
Як правильно запікати у фользі, щоб м’ясо овочі та риба залишалися соковитими06:59 • 18429 перегляди
Нові правила відстрочки від мобілізації: у Раді хочуть надати її батькам-одинакам26 серпня, 16:14 • 47733 перегляди
"Зброя, для використання якої треба просити дозвіл, - це макет": Fire Point пояснила відмову від kill switchPhoto26 серпня, 13:15 • 46867 перегляди
У Києві стартує 17-й Одеський кінофестиваль: що покажуть цього рокуPhoto26 серпня, 11:45 • 50708 перегляди
БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску
Ексклюзив
26 серпня, 07:30 • 65249 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Джон Реткліфф (політик)
Актуальні місця
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Іран
Полтавська область
Реклама
УНН Lite
Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранахPhoto27 серпня, 00:07 • 31088 перегляди
Раян Рейнольдс показав рідкісні фото дітей на день народження Блейк ЛайвліPhoto26 серпня, 22:05 • 25678 перегляди
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон26 серпня, 04:39 • 49909 перегляди
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto26 серпня, 01:06 • 48189 перегляди
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті25 серпня, 23:05 • 50059 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
ATACMS
Шахед-136
Brent
Storm Shadow

Суддя на Київщині отримав підозру за схему ухилення від мобілізації

Київ • УНН

 • 1812 перегляди

Голові районного суду Київщини та посереднику оголосили підозру у схемі ухилення від мобілізації. Перевірять понад 100 аналогічних рішень.

Суддя на Київщині отримав підозру за схему ухилення від мобілізації

Голові одного з районних судів Київської області та посереднику повідомили про підозру у створенні схеми, яка мала допомогти військовозобов’язаному уникнути мобілізації. Чоловік передав посереднику 2500 доларів для судді. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру голові одного з районних судів Київської області та посереднику у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України). За даними слідства, суддя допоміг військовозобов’язаному уникнути призову під час мобілізації", – йдеться у дописі.

За інформацією слідства, у березні 2026 року військовозобов’язаний під час зустрічі, організованої посередником, розповів судді про намір уникнути мобілізації. Суддя порадив оформити оренду житла та зареєструватися як внутрішньо переміщена особа, щоб справа могла розглядатися саме в суді, який він очолював. Надалі військовозобов’язаний підготував заяву про встановлення факту самостійного виховання дитини та необхідні документи.

"У травні суддя особисто отримав ці матеріали, а після відкриття провадження, за даними слідства, надавав вказівки щодо подальшого оформлення документів та позиції колишньої дружини заявника. У липні він повідомив чоловікові, що справу розглянуто на його користь та назвав час, коли можна буде отримати копію рішення. У серпні посередник повідомив військовозобов’язаному про необхідність передати 2 500 доларів США для судді. Через три дні чоловік передав йому зазначену суму", – йдеться у дописі.

За даними слідства, таким чином були створені підстави для уникнення призову під час мобілізації, що перешкоджало комплектуванню Збройних Сил України та інших військових формувань особовим складом. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Крім того, як вказано, під час слідства будуть перевірятися інші понад 100 судових рішень, ухвалених суддею з аналогічних питань.

Фейкова інвалідність за 10 000 доларів - у Києві затримали екснардепа 26.08.26, 13:34 • 3756 переглядiв

Алла Кіосак

КриміналКиївська область
Закони
Мобілізація
Війна в Україні
Київська область
Генеральний прокурор (Україна)
Збройні сили України