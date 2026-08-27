Суддя на Київщині отримав підозру за схему ухилення від мобілізації
Київ • УНН
Голові районного суду Київщини та посереднику оголосили підозру у схемі ухилення від мобілізації. Перевірять понад 100 аналогічних рішень.
Голові одного з районних судів Київської області та посереднику повідомили про підозру у створенні схеми, яка мала допомогти військовозобов’язаному уникнути мобілізації. Чоловік передав посереднику 2500 доларів для судді. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру голові одного з районних судів Київської області та посереднику у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України). За даними слідства, суддя допоміг військовозобов’язаному уникнути призову під час мобілізації", – йдеться у дописі.
За інформацією слідства, у березні 2026 року військовозобов’язаний під час зустрічі, організованої посередником, розповів судді про намір уникнути мобілізації. Суддя порадив оформити оренду житла та зареєструватися як внутрішньо переміщена особа, щоб справа могла розглядатися саме в суді, який він очолював. Надалі військовозобов’язаний підготував заяву про встановлення факту самостійного виховання дитини та необхідні документи.
"У травні суддя особисто отримав ці матеріали, а після відкриття провадження, за даними слідства, надавав вказівки щодо подальшого оформлення документів та позиції колишньої дружини заявника. У липні він повідомив чоловікові, що справу розглянуто на його користь та назвав час, коли можна буде отримати копію рішення. У серпні посередник повідомив військовозобов’язаному про необхідність передати 2 500 доларів США для судді. Через три дні чоловік передав йому зазначену суму", – йдеться у дописі.
За даними слідства, таким чином були створені підстави для уникнення призову під час мобілізації, що перешкоджало комплектуванню Збройних Сил України та інших військових формувань особовим складом. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Крім того, як вказано, під час слідства будуть перевірятися інші понад 100 судових рішень, ухвалених суддею з аналогічних питань.
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