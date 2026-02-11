Суд відправив під арешт підозрюваного у вбивстві п'ятьох людей на Рівненщині
Київ • УНН
Суд на Рівненщині обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави 72-річному уродженцю Донеччини, підозрюваному у вбивстві п'ятьох осіб. Чоловік визнав провину, пояснивши злочин неприязними відносинами із загиблими.
На Рівненщині суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без можливості внесення застави 72-річному уродженцю Донеччини, якого підозрюють у вбивстві п’ятьох осіб. Про це повідомила поліція Рівненщини, пише УНН.
За вбивство п’ятьох осіб зловмисник на час слідства перебуватиме під вартою
Як зазначається, чоловік пояснив поліцейським, що вчинив злочин через неприязні відносини із загиблими. Свою провину у скоєному визнає повністю.
Слідчий за процесуального керівництва прокурора повідомив 72-річному уродженцю Донеччини про підозру.
Як інформують у поліції, судове засідання відбулося 11 лютого у Дубенському міськрайонному суді.
Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без можливості внесення застав
Відповідно до санкції статті, фігуранту може загрожувати від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне.
Нагадаємо
У Рівненській області за вбивство пʼятьох людей у місці проживання ВПО поліцейські затримали 72-річного чоловіка, було відкрито кримінальне провадження.