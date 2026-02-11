Суд відправив під арешт підозрюваного у вбивстві п'ятьох людей на Рівненщині

$43.090.06
51.250.13
ukenru
16:28 • 754 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
14:43 • 4250 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 13051 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56 • 12893 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 17024 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 28405 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 23479 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 37910 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 38281 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 33756 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.8м/с
86%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video11 лютого, 07:17 • 20889 перегляди
Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затриманоVideo11 лютого, 07:49 • 16188 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 12129 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 15817 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 12141 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат13:50 • 13060 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 12159 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 15837 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 28412 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 41297 перегляди
Актуальнi люди
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Село
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5716:53 • 18 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto14:59 • 2440 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів12:28 • 6828 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 12141 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 30487 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Х-47М2 «Кинджал»

Суд відправив під арешт підозрюваного у вбивстві п'ятьох людей на Рівненщині

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Суд на Рівненщині обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави 72-річному уродженцю Донеччини, підозрюваному у вбивстві п'ятьох осіб. Чоловік визнав провину, пояснивши злочин неприязними відносинами із загиблими.

Суд відправив під арешт підозрюваного у вбивстві п'ятьох людей на Рівненщині

На Рівненщині суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без можливості внесення застави 72-річному уродженцю Донеччини, якого підозрюють у вбивстві п’ятьох осіб. Про це повідомила поліція Рівненщини, пише УНН.

За вбивство п’ятьох осіб зловмисник на час слідства перебуватиме під вартою

- йдеться у повідомленні.

Як зазначається, чоловік пояснив поліцейським, що вчинив злочин через неприязні відносини із загиблими. Свою провину у скоєному визнає повністю.

Слідчий за процесуального керівництва прокурора повідомив 72-річному уродженцю Донеччини про підозру.

Як інформують у поліції, судове засідання відбулося 11 лютого у Дубенському міськрайонному суді.

Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без можливості внесення застав

Відповідно до санкції статті, фігуранту може загрожувати від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне.

Нагадаємо

У Рівненській області за вбивство пʼятьох людей у місці проживання ВПО поліцейські затримали 72-річного чоловіка, було відкрито кримінальне провадження.

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Довічне позбавлення волі
Національна поліція України
Донецька область
Рівненська область