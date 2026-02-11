Суд отправил под арест подозреваемого в убийстве пяти человек в Ровенской области

В Ровенской области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога 72-летнему уроженцу Донецкой области, которого подозревают в убийстве пяти человек. Об этом сообщила полиция Ровенской области, пишет УНН.

За убийство пяти человек злоумышленник на время следствия будет находиться под стражей - говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина объяснил полицейским, что совершил преступление из-за неприязненных отношений с погибшими. Свою вину в содеянном признает полностью.

Следователь при процессуальном руководстве прокурора сообщил 72-летнему уроженцу Донецкой области о подозрении.

Как информируют в полиции, судебное заседание состоялось 11 февраля в Дубенском горрайонном суде.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога

В соответствии с санкцией статьи, фигуранту может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Напомним

В Ровенской области за убийство пяти человек в месте проживания ВПЛ полицейские задержали 72-летнего мужчину, было открыто уголовное производство.