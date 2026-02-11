$43.090.06
16:28 • 1532 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
14:43 • 5680 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 13957 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 13453 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 17506 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 28885 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 23604 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 38008 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 38418 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 33907 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
Суд отправил под арест подозреваемого в убийстве пяти человек в Ровенской области

Киев • УНН

 • 544 просмотра

Суд в Ровенской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без залога 72-летнему уроженцу Донецкой области, подозреваемому в убийстве пяти человек. Мужчина признал вину, объяснив преступление неприязненными отношениями с погибшими.

Суд отправил под арест подозреваемого в убийстве пяти человек в Ровенской области

В Ровенской области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога 72-летнему уроженцу Донецкой области, которого подозревают в убийстве пяти человек. Об этом сообщила полиция Ровенской области, пишет УНН.

За убийство пяти человек злоумышленник на время следствия будет находиться под стражей

- говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина объяснил полицейским, что совершил преступление из-за неприязненных отношений с погибшими. Свою вину в содеянном признает полностью.

Следователь при процессуальном руководстве прокурора сообщил 72-летнему уроженцу Донецкой области о подозрении.

Как информируют в полиции, судебное заседание состоялось 11 февраля в Дубенском горрайонном суде.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога

В соответствии с санкцией статьи, фигуранту может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Напомним

В Ровенской области за убийство пяти человек в месте проживания ВПЛ полицейские задержали 72-летнего мужчину, было открыто уголовное производство.

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Национальная полиция Украины
Донецкая область
Ровненская область