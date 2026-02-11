Суд отправил под арест подозреваемого в убийстве пяти человек в Ровенской области
Киев • УНН
Суд в Ровенской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без залога 72-летнему уроженцу Донецкой области, подозреваемому в убийстве пяти человек. Мужчина признал вину, объяснив преступление неприязненными отношениями с погибшими.
Как отмечается, мужчина объяснил полицейским, что совершил преступление из-за неприязненных отношений с погибшими. Свою вину в содеянном признает полностью.
Следователь при процессуальном руководстве прокурора сообщил 72-летнему уроженцу Донецкой области о подозрении.
Как информируют в полиции, судебное заседание состоялось 11 февраля в Дубенском горрайонном суде.
В соответствии с санкцией статьи, фигуранту может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное.
Напомним
В Ровенской области за убийство пяти человек в месте проживания ВПЛ полицейские задержали 72-летнего мужчину, было открыто уголовное производство.