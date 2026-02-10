Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловіка

$43.030.02
51.120.36
ukenru
09:19 • 440 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 13122 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 24620 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 22512 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 21814 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 19791 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 17900 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 19488 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 29906 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 48044 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
2.2м/с
63%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Куба вперше за десять років повністю залишилася без імпорту нафти через блокаду США9 лютого, 23:37 • 11618 перегляди
Прокуратура в Гаазі вимагає 45 років тюрми для колишнього президента Косова Хашима Тачі10 лютого, 00:31 • 3828 перегляди
Болгарські активісти заявили про виявлення бази ПВК "вагнер" у горах поблизу села Кладниця10 лютого, 01:06 • 6374 перегляди
Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням04:59 • 13540 перегляди
Генштаб оновив дані про втрати рф: за добу ліквідовано майже тисячу окупантів та 33 артсистемиPhoto06:01 • 5434 перегляди
Публікації
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 25427 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 33532 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 71778 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 93269 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 108561 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Нікол Пашинян
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Харків
Харківська область
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 12370 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 14216 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 14638 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 40944 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 43262 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Дипломатка

Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловіка

Київ • УНН

 • 2396 перегляди

На Рівненщині 72-річний переселенець убив п'ятьох людей після конфлікту. Поліція затримала зловмисника, розпочато досудове розслідування.

Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловіка

У Рівненській області за вбивство пʼятьох людей у місці проживання ВПО поліцейські затримали 72-річного чоловіка, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

Сьогодні, 10 лютого, близько 04:15 до поліції надійшло повідомлення від соцпрацівниці про те, що її підопічні із села Судобичі, які проживають у недіючій школі, чують крики у коридорі.

"Поліцейські встановили, що близько 04:10 за спільним місцем проживання внутрішньо переміщених осіб між 72-річним уродженцем Донецької області та іншими жителями на ґрунті побутових питань виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички чоловік почав наносити удари молотком та сокирою п’ятьом особам", - повідомили у поліції.

"Від отриманих травм на місці події загинули п’ятеро громадян: 60-ти та 68-річні чоловіки, дві жінки 81 та 78 років із Донеччини, а також 56-річна уродженка Кіровоградської області", - ідеться у повідомленні.

Першими на місце негайно прибули патрульні поліцейські, які й виявили нападника.

Надалі слідчі за процесуального керівництва прокуратури затримали 72-річного зловмисника в порядку статті 208 КПК України.

На місці події працюють правоохоронці.

За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

У Києві чоловіка, який убив бабусю та намагався вбити матір, визнали неосудним02.02.26, 13:17 • 4415 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Село
Довічне позбавлення волі
Сутички
Національна поліція України
Донецька область
Кіровоградська область
Україна