Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловіка
Київ • УНН
На Рівненщині 72-річний переселенець убив п'ятьох людей після конфлікту. Поліція затримала зловмисника, розпочато досудове розслідування.
У Рівненській області за вбивство пʼятьох людей у місці проживання ВПО поліцейські затримали 72-річного чоловіка, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
Деталі
Сьогодні, 10 лютого, близько 04:15 до поліції надійшло повідомлення від соцпрацівниці про те, що її підопічні із села Судобичі, які проживають у недіючій школі, чують крики у коридорі.
"Поліцейські встановили, що близько 04:10 за спільним місцем проживання внутрішньо переміщених осіб між 72-річним уродженцем Донецької області та іншими жителями на ґрунті побутових питань виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички чоловік почав наносити удари молотком та сокирою п’ятьом особам", - повідомили у поліції.
"Від отриманих травм на місці події загинули п’ятеро громадян: 60-ти та 68-річні чоловіки, дві жінки 81 та 78 років із Донеччини, а також 56-річна уродженка Кіровоградської області", - ідеться у повідомленні.
Першими на місце негайно прибули патрульні поліцейські, які й виявили нападника.
Надалі слідчі за процесуального керівництва прокуратури затримали 72-річного зловмисника в порядку статті 208 КПК України.
На місці події працюють правоохоронці.
За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.
