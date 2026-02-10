$43.030.02
Молотком и топором убил пятерых человек в месте проживания переселенцев: в Ровенской области задержали 72-летнего мужчину

Киев • УНН

 • 138 просмотра

В Ровенской области 72-летний переселенец убил пятерых человек после конфликта. Полиция задержала злоумышленника, начато досудебное расследование.

Молотком и топором убил пятерых человек в месте проживания переселенцев: в Ровенской области задержали 72-летнего мужчину

В Ровенской области за убийство пяти человек в месте проживания ВПЛ полицейские задержали 72-летнего мужчину, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Подробности

Сегодня, 10 февраля, около 04:15 в полицию поступило сообщение от соцработницы о том, что ее подопечные из села Судобичи, проживающие в недействующей школе, слышат крики в коридоре.

"Полицейские установили, что около 04:10 по общему месту жительства внутренне перемещенных лиц между 72-летним уроженцем Донецкой области и другими жителями на почве бытовых вопросов возник конфликт, который перерос в драку. Во время схватки мужчина начал наносить удары молотком и топором пятерым лицам", - сообщили в полиции.

"От полученных травм на месте происшествия погибли пятеро граждан: 60-ти и 68-летние мужчины, две женщины 81 и 78 лет из Донецкой области, а также 56-летняя уроженка Кировоградской области", - говорится в сообщении.

Первыми на место немедленно прибыли патрульные полицейские, которые и обнаружили нападавшего.

В дальнейшем следователи под процессуальным руководством прокуратуры задержали 72-летнего злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины.

На месте происшествия работают правоохранители.

По данному факту следователи начали досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Юлия Шрамко

