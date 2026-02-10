Молотком и топором убил пятерых человек в месте проживания переселенцев: в Ровенской области задержали 72-летнего мужчину
Киев • УНН
В Ровенской области 72-летний переселенец убил пятерых человек после конфликта. Полиция задержала злоумышленника, начато досудебное расследование.
В Ровенской области за убийство пяти человек в месте проживания ВПЛ полицейские задержали 72-летнего мужчину, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Подробности
Сегодня, 10 февраля, около 04:15 в полицию поступило сообщение от соцработницы о том, что ее подопечные из села Судобичи, проживающие в недействующей школе, слышат крики в коридоре.
"Полицейские установили, что около 04:10 по общему месту жительства внутренне перемещенных лиц между 72-летним уроженцем Донецкой области и другими жителями на почве бытовых вопросов возник конфликт, который перерос в драку. Во время схватки мужчина начал наносить удары молотком и топором пятерым лицам", - сообщили в полиции.
"От полученных травм на месте происшествия погибли пятеро граждан: 60-ти и 68-летние мужчины, две женщины 81 и 78 лет из Донецкой области, а также 56-летняя уроженка Кировоградской области", - говорится в сообщении.
Первыми на место немедленно прибыли патрульные полицейские, которые и обнаружили нападавшего.
В дальнейшем следователи под процессуальным руководством прокуратуры задержали 72-летнего злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины.
На месте происшествия работают правоохранители.
По данному факту следователи начали досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения.
