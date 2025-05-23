Ніхто не сяде до в'язниці: паризький суд ухвалив вирок у справі про пограбування Кім Кардаш'ян

Паризький суд оголосив вирок 8 обвинуваченим у справі про крадіжку коштовностей на суму 6 мільйонів доларів у Кім Кардаш'ян з її резиденції у Парижі в жовтні 2016 року. Підозрюваних визнано винними, щоправда ув'язнення нікому з грабіжників не загрожує. Про це інформує УНН із посиланням на агенцію Аssociated Press (AP), Fox News.

Деталі

У п'ятницю, 23 травня суд Парижа визнав винними за всіма пунктами обвинувачення ватажка та ще 7 осіб, причетних до гучної справи про пограбування Кім Кардаш'ян

Суд виправдав двох із 10 обвинувачених. Вироки, зачитані головою суду, варіювалися від ув'язнення до штрафів - йдеться у дописі АР.

Зазначається, що Аомар Айт Хедача, 69 років, ватажок банди, отримав найсуворіший вирок, вісім років позбавлення волі, але п'ять із них умовні. Троє інших, які звинувачуються за найсерйознішими звинуваченнями, отримали сім років, п'ять із них умовні.

З урахуванням вже відбутого терміну у попередньому ув'язненні ніхто з визнаних винними не сяде до в'язниці - пише Associated Press.

Головний суддя Девід Де Пас сказав, що вік обвинувачених - найстаршому 79 років, а деяким іншим по 60 і 70 років - вплинув на рішення суду не призначати більш суворих покарань.

АР повідомляє, що Кардаш'ян, яка не була присутня на винесенні вердикту виступила із заявою після оголошення судового рішення.

"Цей злочин став найжахливішим досвідом у моєму житті, який вплинув на мене та мою сім'ю", - сказала Кардаш'ян.

Контекст

За даними Fox News, злочин було скоєно вночі 2 жовтня 2016 року під час Паризького тижня моди. Грабіжники, переодягнені в поліцію, увірвалися до Hôtel de Pourtalès, пов'язали Кардаш'ян стяжками і зникли з її коштовностями.

Серед вкрадених речей була і її обручка вартістю 4 мільйони доларів, подарована її тодішнім чоловіком Каньє Вестом.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що підозрювані у пограбуванні Кім Кардаш'ян у Парижі в 2016 році на 10 мільйонів євро постануть перед судом найближчим часом. Чоловіки 69 і 71 року, відомі як "грабіжники-дідусі", очікують вирок у травні.

Кім Кардаш'ян відвідала суд у Парижі у діамантовому кольє за 3 млн доларів, щоб дати свідчення у справі про пограбування 2016 року. Тоді в неї викрали коштовності на 10 мільйонів.