Никто не сядет в тюрьму: парижский суд вынес приговор по делу об ограблении Ким Кардашян

$41.500.06
46.930.01
ukenru
Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив
23 мая, 14:43 • 51138 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

23 мая, 14:05 • 54541 просмотра

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский

23 мая, 12:17 • 50224 просмотра

Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего

23 мая, 11:54 • 65533 просмотра

"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

Эксклюзив
23 мая, 11:31 • 59901 просмотра

Нацполиция усилила меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

Эксклюзив
23 мая, 10:55 • 50412 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых, который проигнорировал два судебных заседания из-за поездки за границу, не получал на нее разрешения – САП

23 мая, 09:52 • 50155 просмотра

Трамп заявил о завершении крупного обмена пленными между рф и Украиной

Эксклюзив
23 мая, 08:36 • 46476 просмотра

Как выбрать надежное солнцезащитное средство для детей и взрослых: советы дерматолога

23 мая, 07:04 • 164035 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 06:30 • 67234 просмотра

Ватикан рассматривается как площадка для переговоров Украины и рф, однако кремль против - Bloomberg

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.8м/с
56%
747мм
Популярные новости

Трамп угрожает Apple пошлиной в 25%, если iPhone не будут производить в США

23 мая, 12:05 • 103499 просмотра

Соглашение о недрах: Украина и США запустили Фонд реконструкции

23 мая, 13:54 • 10021 просмотра

Гол Месси как произведение искусства: аукционный дом представит уникальный AI-проект, посвященный легендарному моменту в футболе

23 мая, 14:47 • 22529 просмотра

Начнутся бои за Сумы и Харьков: Жорин указал на главные опасности "буферной зоны" путина

15:13 • 12008 просмотра

Звезда "Гарри Поттера" Виктор Крам пережил экстренную операцию

15:23 • 19693 просмотра
публикации

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 51138 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 164035 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 259457 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 339424 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?
Эксклюзив

22 мая, 09:24 • 327192 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Рустем Умєров

Александр Стабб

Олег Кипер

Рефат Чубаров

Актуальные места

Турция

Киев

Стамбул

Европа

Одесса

Реклама
УНН Lite

У Билли Джоэла диагностировано редкое заболевание мозга, концерты отменены

19:29 • 2010 просмотра

Выход второй части "Дьявол носит Prada" ожидается 1 мая 2026 года

18:15 • 4730 просмотра

Аист Грицик выбросил самого слабого аистенка из гнезда: в каком состоянии малыш

17:58 • 5816 просмотра

Звезда "Гарри Поттера" Виктор Крам пережил экстренную операцию

15:23 • 19702 просмотра

Гол Месси как произведение искусства: аукционный дом представит уникальный AI-проект, посвященный легендарному моменту в футболе

23 мая, 14:47 • 22537 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Facebook

ТикТок

Никто не сядет в тюрьму: парижский суд вынес приговор по делу об ограблении Ким Кардашян

Киев • УНН

 • 578 просмотра

Парижский суд вынес приговор 8 обвиняемым в краже драгоценностей Ким Кардашьян на 6 млн долларов в 2016 году. Хотя их признали виновными, ни один из грабителей не сядет в тюрьму.

Никто не сядет в тюрьму: парижский суд вынес приговор по делу об ограблении Ким Кардашян

Парижский суд огласил приговор 8 обвиняемым по делу о краже драгоценностей на сумму 6 миллионов долларов у Ким Кардашьян из ее резиденции в Париже в октябре 2016 года. Подозреваемые признаны виновными, правда заключение никому из грабителей не грозит. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Аssociated Press (AP), Fox News.

Детали

В пятницу, 23 мая суд Парижа признал виновными по всем пунктам обвинения главаря и еще 7 человек, причастных к громкому делу об ограблении Ким Кардашьян

Суд оправдал двух из 10 обвиняемых. Приговоры, зачитанные председателем суда, варьировались от заключения до штрафов

- говорится в заметке АР.

Отмечается, что Аомар Айт Хедача, 69 лет, главарь банды, получил самый суровый приговор, восемь лет лишения свободы, но пять из них условные. Трое других, обвиняемых по самым серьезным обвинениям, получили семь лет, пять из них условные.

С учетом уже отбытого срока в предварительном заключении никто из признанных виновными не отправится в тюрьму

- пишет Associated Press.

Главный судья Дэвид Де Пас сказал, что возраст обвиняемых - самому старшему 79 лет, а некоторым другим по 60 и 70 лет - повлиял на решение суда не назначать более строгих наказаний.

АР сообщает, что Кардашьян, которая не присутствовала на вынесении вердикта, выступила с заявлением после объявления судебного решения.

"Это преступление стало самым ужасным опытом в моей жизни, который повлиял на меня и мою семью", - сказала Кардашьян.

Контекст

По данным Fox News, преступление было совершено ночью 2 октября 2016 года во время Парижской недели моды. Грабители, переодетые в полицию, ворвались в Hôtel de Pourtalès, связали Кардашьян стяжками и скрылись с ее драгоценностями.

Среди украденных вещей было и ее обручальное кольцо стоимостью 4 миллиона долларов, подаренное ее тогдашним мужем Канье Уэстом.

Напомним

Ранее сообщалось, что подозреваемые в ограблении Ким Кардашьян в Париже в 2016 году на 10 миллионов евро предстанут перед судом в ближайшее время. Мужчины 69 и 71 года, известные как "грабители-дедушки", ожидают приговор в мае.  

Ким Кардашьян посетила суд в Париже в бриллиантовом колье за 3 млн долларов, чтобы дать показания по делу об ограблении 2016 года. Тогда у нее похитили драгоценности на 10 миллионов.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Канье Уэст
Ассошиэйтед Пресс
Фокс Ньюс
Париж
Brent
$64.89
Bitcoin
$108,711.60
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,360.50
Ethereum
$2,559.57