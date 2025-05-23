Никто не сядет в тюрьму: парижский суд вынес приговор по делу об ограблении Ким Кардашян

Парижский суд огласил приговор 8 обвиняемым по делу о краже драгоценностей на сумму 6 миллионов долларов у Ким Кардашьян из ее резиденции в Париже в октябре 2016 года. Подозреваемые признаны виновными, правда заключение никому из грабителей не грозит. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Аssociated Press (AP), Fox News.

Детали

В пятницу, 23 мая суд Парижа признал виновными по всем пунктам обвинения главаря и еще 7 человек, причастных к громкому делу об ограблении Ким Кардашьян

Суд оправдал двух из 10 обвиняемых. Приговоры, зачитанные председателем суда, варьировались от заключения до штрафов - говорится в заметке АР.

Отмечается, что Аомар Айт Хедача, 69 лет, главарь банды, получил самый суровый приговор, восемь лет лишения свободы, но пять из них условные. Трое других, обвиняемых по самым серьезным обвинениям, получили семь лет, пять из них условные.

С учетом уже отбытого срока в предварительном заключении никто из признанных виновными не отправится в тюрьму - пишет Associated Press.

Главный судья Дэвид Де Пас сказал, что возраст обвиняемых - самому старшему 79 лет, а некоторым другим по 60 и 70 лет - повлиял на решение суда не назначать более строгих наказаний.

АР сообщает, что Кардашьян, которая не присутствовала на вынесении вердикта, выступила с заявлением после объявления судебного решения.

"Это преступление стало самым ужасным опытом в моей жизни, который повлиял на меня и мою семью", - сказала Кардашьян.

Контекст

По данным Fox News, преступление было совершено ночью 2 октября 2016 года во время Парижской недели моды. Грабители, переодетые в полицию, ворвались в Hôtel de Pourtalès, связали Кардашьян стяжками и скрылись с ее драгоценностями.

Среди украденных вещей было и ее обручальное кольцо стоимостью 4 миллиона долларов, подаренное ее тогдашним мужем Канье Уэстом.

Напомним

Ранее сообщалось, что подозреваемые в ограблении Ким Кардашьян в Париже в 2016 году на 10 миллионов евро предстанут перед судом в ближайшее время. Мужчины 69 и 71 года, известные как "грабители-дедушки", ожидают приговор в мае.

Ким Кардашьян посетила суд в Париже в бриллиантовом колье за 3 млн долларов, чтобы дать показания по делу об ограблении 2016 года. Тогда у нее похитили драгоценности на 10 миллионов.