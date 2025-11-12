Суд у Києві обирає запобіжний захід Дмитру Басову - фігуранту "плівок Міндіча"
У Києві триває судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Дмитру Басову, ексдиректору з безпеки "Енергоатома" та фігуранту "плівок Міндіча". Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопоче про арешт із заставою у 45,4 млн гривень.
За даними НАБУ, Басов фігурує на записах під нікнеймом "Тенор" і, за версією слідства, є одним із керівників схеми разом із колишнім радником міністра енергетики Миронюком.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопоче про взяття Басова під арешт із заставою у 45,4 млн гривень.
Дмитро Басов - колишній співробітник Генеральної прокуратури України. У 2011 році він вів справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, яке сталось в 2000 році.
У 2014–2015 роках входив до груп із розслідування розстрілів учасників Революції Гідності та злочинів часів режиму президента-втікача Віктора Януковича.
Після Революції Гідності очолив управління Генпрокуратури, яке займалося боротьбою з організованою злочинністю.
Наразі суд у Києві вирішує, який запобіжний захід обрати Дмитру Басову. Рішення очікується найближчим часом.
НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка вибудувала масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Затримано 5 осіб, повідомлено про підозру 7 членам, серед яких бізнесмен, ексрадник міністра енергетики та виконавчий директор "Енергоатому".