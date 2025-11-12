$41.960.02
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"

Киев • УНН

 • 6356 просмотра

В Киеве продолжается судебное заседание по избранию меры пресечения Дмитрию Басову, экс-директору по безопасности "Энергоатома" и фигуранту "пленок Миндича". Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствует об аресте с залогом в 45,4 млн гривен.

Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"

В Киеве продолжается судебное заседание по избранию меры пресечения Дмитрию Басову, бывшему директору по безопасности "Энергоатома" и фигуранту так называемых "пленок Миндича", обнародованных Национальным антикоррупционным бюро Украины. Об этом сообщает УНН.

Детали

По данным НАБУ, Басов фигурирует на записях под никнеймом "Тенор" и, по версии следствия, является одним из руководителей схемы вместе с бывшим советником министра энергетики Миронюком.

Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствует о взятии Басова под арест с залогом в 45,4 млн гривен.

Дополнительно

Дмитрий Басов - бывший сотрудник Генеральной прокуратуры Украины. В 2011 году он вел дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, которое произошло в 2000 году.

В 2014–2015 годах входил в группы по расследованию расстрелов участников Революции Достоинства и преступлений времен режима президента-беглеца Виктора Януковича.

После Революции Достоинства возглавил управление Генпрокуратуры, которое занималось борьбой с организованной преступностью.

Сейчас суд в Киеве решает, какую меру пресечения избрать Дмитрию Басову. Решение ожидается в ближайшее время.

Напомним

НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая выстроила масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Задержаны 5 человек, сообщено о подозрении 7 членам, среди которых бизнесмен, экс-советник министра энергетики и исполнительный директор "Энергоатома".

Алла Киосак

ОбществоЭкономикаПолитикаКриминал и ЧП
Тимур Миндич
Энергетика
Национальное антикоррупционное бюро Украины