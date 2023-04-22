Суд по Києво-Печерській Лаврі відбудеться наступного тижня - міністр

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"Наступного тижня має бути повторний розгляд цього питання в Київському господарському суді. Мова йде про те, щоб перешкоджання доступу державної комісії до цих об'єктів було припинено. Якщо рішення суду буде позитивним, на що ми сподіваємося, то в роботу йдуть судові виконавці", - повідомив Ткаченко.

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Він зауважив, що у міністерстві "сподіваються на добру волю та розуміння" представників УПЦ МП, які зараз незаконно знаходяться на території Нижньої Лаври.

"Вони прийдуть до тями, і ми почнемо нормальну співпрацю, і держава зможе розібратися з тим майном, яке знаходиться там", - сказав міністр.

Відповідаючи на запитання, якщо представники УПЦ МП продовжать перешкоджати комісії МКІП, Ткаченко підкреслив: "Судові виконавці мають приступити до своєї роботи".

Також міністр розповів, що наразі комісія оглянула кілька приміщень, "куди був можливим доступ". Він зауважив, що наразі головним є те, що робота триває, і продовжиться наступного тижня.

"Є певні плани... Очевидно, що після того, як правоохоронці почали діяти проти митрополита Павла і порушників громадського спокою, ситуація змінюється, і ми сподіваємося на те, що надалі вона буде відбуватися у більш цивілізований спосіб", - поінформував Ткаченко.

Нагадаємо

За даними МКІП, 29 березня УПЦ МП мала звільнити будівлі Києво-Печерської Лаври. Як повідомили у міністерстві, договір користування Києво-Печерською Лаврою розривається з 29 березня 2023 року, і це стосується усіх приміщень, які орендувала УПЦ МП в Лаврі.

30 березня у Лаврі повинна була почати роботу комісія МКІП з приймання-передачі державного майна національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Але 30 та 31 березня комісію до Лаври не пустили. Поліція відкрила провадження через перешкоджання роботі комісії.

31 березня заповідник "Києво-Печерська лавра" звернувся до суду і попросив зобов'язати Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру (чоловічий монастир) Української Православної Церкви усунути перешкоди для передачі майна Лаври законному власнику - державі.

Комісія МКІП розпочала роботу в Лаврі лише приблизно тиждень тому, 12 квітня, і її представники були вражені наслідками користування святинею представниками УПЦ МП, попросили відкриття провадження. Провадження відкрили.

Комісія МКІП з приймання-передачі державного майна національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" 21 квітня оглянула в Лаврі ще дві пам'ятки, де виявили порушення, після цього представники заповідника опечатали корпус.

Огляд приміщень Комісією час від часу супроводжується штовханиною та перешкоджанням роботі Комісії за участю невідомих осіб.