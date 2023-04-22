Суд по Києво-Печерській Лаврі відбудеться наступного тижня - міністр

ukru
14:30 • 26434 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 75666 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 199872 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 154042 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 157513 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 239656 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 452632 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 344689 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 356851 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 313634 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+12°
1.8 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 177079 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 149050 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 122762 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 110706 перегляди
До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 69524 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 199883 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 239663 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 485227 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 621490 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 647537 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 30413 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 39104 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 110706 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 149050 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 177079 перегляди
Актуальне
Суд по Києво-Печерській Лаврі відбудеться наступного тижня - міністр

Суд по Києво-Печерській Лаврі відбудеться наступного тижня - міністр

Київ • УНН

 • 1156987 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Наступного тижня Господарський суд Києва повторно розгляне позов національного заповідника "Києво-Печерська лавра" стосовно усунення перешкоди від УПЦ МП щодо передачі майна державі. У міністерстві очікують на позитивне рішення суду, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

Цитата

"Наступного тижня має бути повторний розгляд цього питання в Київському господарському суді. Мова йде про те, щоб перешкоджання доступу державної комісії до цих об'єктів було припинено. Якщо рішення суду буде позитивним, на що ми сподіваємося, то в роботу йдуть судові виконавці", - повідомив Ткаченко.

Деталі

Він зауважив, що у міністерстві "сподіваються на добру волю та розуміння" представників УПЦ МП, які зараз незаконно знаходяться на території Нижньої Лаври.

"Вони прийдуть до тями, і ми почнемо нормальну співпрацю, і держава зможе розібратися з тим майном, яке знаходиться там", - сказав міністр.

Відповідаючи на запитання, якщо представники УПЦ МП продовжать перешкоджати комісії МКІП, Ткаченко підкреслив: "Судові виконавці мають приступити до своєї роботи".

Також міністр розповів, що наразі комісія оглянула кілька приміщень, "куди був можливим доступ". Він зауважив, що наразі головним є те, що робота триває, і продовжиться наступного тижня.

"Є певні плани... Очевидно, що після того, як правоохоронці почали діяти проти митрополита Павла і порушників громадського спокою, ситуація змінюється, і ми сподіваємося на те, що надалі вона буде відбуватися у більш цивілізований спосіб", - поінформував Ткаченко.

Нагадаємо

За даними МКІП, 29 березня УПЦ МП мала звільнити будівлі Києво-Печерської Лаври. Як повідомили у міністерстві, договір користування Києво-Печерською Лаврою розривається з 29 березня 2023 року, і це стосується усіх приміщень, які орендувала УПЦ МП в Лаврі.

30 березня у Лаврі повинна була почати роботу комісія МКІП з приймання-передачі державного майна національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Але 30 та 31 березня комісію до Лаври не пустили. Поліція відкрила провадження через перешкоджання роботі комісії.

31 березня заповідник "Києво-Печерська лавра" звернувся до суду і попросив зобов'язати Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру (чоловічий монастир) Української Православної Церкви усунути перешкоди для передачі майна Лаври законному власнику - державі.

Комісія МКІП розпочала роботу в Лаврі лише приблизно тиждень тому, 12 квітня, і її представники були вражені наслідками користування святинею представниками УПЦ МП, попросили відкриття провадження. Провадження відкрили.

Комісія МКІП з приймання-передачі державного майна національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" 21 квітня оглянула в Лаврі ще дві пам'ятки, де виявили порушення, після цього представники заповідника опечатали корпус.

Огляд приміщень Комісією час від часу супроводжується штовханиною та перешкоджанням роботі Комісії за участю невідомих осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКультура
Tesla
$248.65
Brent
$73.69
Bitcoin
$82,488.20
S&P 500
$5,517.50
Газ TTF
$40.35
Золото
$3,146.21
Ethereum
$1,818.34