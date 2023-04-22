Суд по Киево-Печерской Лавре состоится на следующей неделе - министр

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"На следующей неделе должно быть повторное рассмотрение этого вопроса в Киевском хозяйственном суде. Речь идет о том, чтобы препятствование доступу государственной комиссии к этим объектам было прекращено. Если решение суда будет положительным, на что мы надеемся, то в работу идут судебные исполнители", - сообщил Ткаченко.

Детали

Он отметил, что в министерстве "надеются на добрую волю и понимание" представителей УПЦ МП, которые сейчас незаконно находятся на территории Нижней Лавры.

"Они придут в себя, и мы начнем нормальное сотрудничество, и государство сможет разобраться с тем имуществом, которое находится там", - сказал министр.

Отвечая на вопрос, если представители УПЦ МП продолжат препятствовать комиссии МКИП, Ткаченко подчеркнул: "Судебные исполнители должны приступить к своей работе".

Также министр рассказал, что в настоящее время комиссия осмотрела несколько помещений, "куда был возможен доступ". Он отметил, что сейчас главное то, что работа продолжается, и продолжится на следующей неделе.

"Есть определенные планы... Очевидно, что после того, как правоохранители начали действовать против митрополита Павла и нарушителей общественного спокойствия, ситуация меняется, и мы надеемся на то, что в дальнейшем она будет происходить более цивилизованным способом", - проинформировал Ткаченко.

Напомним

По данным МКИП, 29 марта УПЦ МП должна была освободить здания Киево-Печерской Лавры. Как сообщили в министерстве, договор пользования Киево-Печерской Лаврой расторгается с 29 марта 2023 года, и это касается всех помещений, арендованных УПЦ МП в Лавре.

30 марта в Лавре должна была начать работу комиссия МКИП по приемке-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Но 30 и 31 марта комиссию в Лавру не пустили. Полиция открыла производство из-за препятствования работе комиссии.

Комиссия МКИП начала работу в Лавре примерно неделю назад, 12 апреля, и ее представители были поражены последствиями пользования святыней представителями УПЦ МП, попросили открытие производства. Производство открыли.

31 марта заповедник "Киево-Печерская лавра" обратился в суд и попросил обязать Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (мужской монастырь) Украинской Православной Церкви устранить препятствия для передачи имущества Лавры законному собственнику - государству.

Комиссия МКИП по приемке-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" 21 апреля осмотрела в Лавре еще два памятника, где обнаружили нарушения, после этого представители заповедника опечатали их.

Осмотр помещений Комиссией время от времени сопровождается столкновениями и препятствием работе Комиссии с участием неизвестных лиц.