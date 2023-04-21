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Комісія у Лаврі оглянула крамницю для продажу ікон: показали фото

Комісія у Лаврі оглянула крамницю для продажу ікон: показали фото

Київ • УНН

 • 1197806 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Комісія МКІП з приймання-передачі державного майна національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" сьогодні оглянула крамницю для продажу ікон на території Лаври, повідомили у міністерстві у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Комісія оглянула Крамницю для продажу ікон, пам’ятку архітектури місцевого значення", - повідомили у МКІП.

Як повідомляється, "як і при попередньому огляді, двері виявились зачиненими".

У присутності в.о. генерального директора заповідника та його заступника технічними працівниками, як вказано, "було забезпечено доступ Комісії до приміщення підвалу". Представниками монастиря були відчинені двері до першого поверху та приміщень першого та другого поверхів. Огляд закінчено о 10:30.

"У приміщеннях вбачаються ознаки порушення протипожежної безпеки та умов охоронного договору від червня 1995 року № 42 пам’ятки: «не допускати використання пам’ятки для господарських потреб, утримувати будівлю пам’ятки і все пов’язане з ним майно в належному санітарному протипожежному і технічному стані…». Ознак вжиття орендарем (представниками Монастиря) протипожежних заходів не зафіксовано", - зазначили у МКІП.

При огляді та прийманні в користування заповідником приміщень корпусів, як повідомляється, проводилась фото- та відеофіксація. "Після завершення огляду громадського будинку Крамниця для продажу ікон (літ. 39) було закрито та опечатано працівниками заповідника", - вказали у МКІП.

Нагадаємо

За даними МКІП, 29 березня УПЦ МП мала звільнити будівлі Києво-Печерської Лаври. Як повідомили у міністерстві, договір користування Києво-Печерською Лаврою розривається з 29 березня 2023 року.

30 березня у Лаврі повинна була почати роботу комісія МКІП з приймання-передачі державного майна національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Але 30 та 31 березня комісію до Лаври не пустили. Поліція відкрила провадження через перешкоджання роботі комісії.

Комісія МКІП розпочала роботу в Лаврі лише приблизно тиждень тому, 12 квітня, і її представники були вражені наслідками користування святинею представниками УПЦ МП, попросили відкриття провадження. Провадження відкрили.

Огляд приміщень Комісією час від часу супроводжується штовханиною та перешкоджанням роботі Комісії за участю невідомих осіб.

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