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Комиссия в Лавре осмотрела магазин для продажи икон: показали фото

Комиссия в Лавре осмотрела магазин для продажи икон: показали фото

Киев • УНН

 • 1197805 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Комиссия МКИП по приему-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" сегодня осмотрела магазин для продажи икон на территории Лавры, сообщили в министерстве в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Комиссия осмотрела Магазин для продажи икон, памятник архитектуры местного значения", - сообщили в МКИП.

Как сообщается, "как и при предыдущем осмотре, двери оказались закрытыми".

В присутствии и.о. генерального директора заповедника и его заместителя техническими работниками, как указано, "был обеспечен доступ Комиссии в помещение подвала". Представителями монастыря были открыты двери на первый этаж и в помещения первого и второго этажей. Осмотр закончен в 10:30.

"В помещениях усматриваются признаки нарушения противопожарной безопасности и условий охранного договора от июня 1995 года № 42 памятника: «не допускать использования памятника для хозяйственных нужд, содержать здание памятника и все связанное с ним имущество в надлежащем санитарном противопожарном и техническом состоянии…». Признаков принятия арендатором (представителями монастыря) противопожарных мероприятий не зафиксировано", - отметили в МКИП.

При осмотре и приеме в пользование заповедником помещений корпусов, как сообщается, проводилась фото- и видеофиксация. "После завершения осмотра общественного здания Магазин для продажи икон (лит. 39) был закрыт и опечатан работниками заповедника", - указали в МКИП.

Напомним

По данным МКИП, 29 марта УПЦ МП должна была освободить здания Киево-Печерской Лавры. Как сообщили в министерстве, договор пользования Киево-Печерской Лаврой разрывается с 29 марта 2023 года.

30 марта в Лавре должна была начать работу комиссия МКИП по приемке-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Но 30 и 31 марта комиссию в Лавру не пустили. Полиция открыла производство из-за препятствования работе комиссии.

Комиссия МКИП начала работу в Лавре только примерно неделю назад, 12 апреля, и ее представители были поражены последствиями пользования святыней представителями УПЦ МП, попросили открытия производства. Производство открыли.

Осмотр помещений Комиссией время от времени сопровождается столкновениями и препятствованием работе Комиссии с участием неизвестных лиц.

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