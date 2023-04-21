Комиссия в Лавре осмотрела магазин для продажи икон: показали фото
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Комиссия МКИП по приему-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" сегодня осмотрела магазин для продажи икон на территории Лавры, сообщили в министерстве в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Комиссия осмотрела Магазин для продажи икон, памятник архитектуры местного значения", - сообщили в МКИП.
Как сообщается, "как и при предыдущем осмотре, двери оказались закрытыми".
В присутствии и.о. генерального директора заповедника и его заместителя техническими работниками, как указано, "был обеспечен доступ Комиссии в помещение подвала". Представителями монастыря были открыты двери на первый этаж и в помещения первого и второго этажей. Осмотр закончен в 10:30.
"В помещениях усматриваются признаки нарушения противопожарной безопасности и условий охранного договора от июня 1995 года № 42 памятника: «не допускать использования памятника для хозяйственных нужд, содержать здание памятника и все связанное с ним имущество в надлежащем санитарном противопожарном и техническом состоянии…». Признаков принятия арендатором (представителями монастыря) противопожарных мероприятий не зафиксировано", - отметили в МКИП.
При осмотре и приеме в пользование заповедником помещений корпусов, как сообщается, проводилась фото- и видеофиксация. "После завершения осмотра общественного здания Магазин для продажи икон (лит. 39) был закрыт и опечатан работниками заповедника", - указали в МКИП.
Напомним
По данным МКИП, 29 марта УПЦ МП должна была освободить здания Киево-Печерской Лавры. Как сообщили в министерстве, договор пользования Киево-Печерской Лаврой разрывается с 29 марта 2023 года.
30 марта в Лавре должна была начать работу комиссия МКИП по приемке-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Но 30 и 31 марта комиссию в Лавру не пустили. Полиция открыла производство из-за препятствования работе комиссии.
Комиссия МКИП начала работу в Лавре только примерно неделю назад, 12 апреля, и ее представители были поражены последствиями пользования святыней представителями УПЦ МП, попросили открытия производства. Производство открыли.
Осмотр помещений Комиссией время от времени сопровождается столкновениями и препятствованием работе Комиссии с участием неизвестных лиц.