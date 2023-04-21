Комісія Мінкульту в Лаврі оглянула ще одну пам'ятку: виявили порушення і опечатали корпус
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Комісія МКІП з приймання-передачі державного майна національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" сьогоді оглянула в Лаврі ще одну пам'ятку, де виявили порушення, псля цього представники заповідника опечатали корпус, повідомили у міністерстві, пише УНН.
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"Комісія МКІП продовжує огляд приміщень Києво-Печерської Лаври. Сьогодні відбувся огляд пам’ятки архітектури національного значення – Братського корпусу на Ближніх печерах (корпус № 44)", - повідомили у МКІП.
Деталі
Як вказано, двері корпусу виявились зачиненими, тому у присутності в.о. генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Остапенка М.А. та його заступника Рудника О.В. технічними працівниками заповідника (за допомогою відповідних засобів) "забезпечено доступ Комісії до вказаних приміщення". Огляд закінчено о 08:30.
"У корпусі вбачаються ознаки порушення протипожежної безпеки та умов охоронного договору від 14.06.1995 року № 43 пам’ятки: «не допускати використання пам’ятки для господарських потреб, утримувати будівлю пам’ятки і все пов’язане з ним майно в належному санітарному протипожежному і технічному стані…». У внутрішніх приміщеннях встановлено нагромадження меблів, різноманітних пакувальних матеріалів, товарів для продажу (церковна утварь, свічки, календарі, буклети), одягу та взуття, швейне обладнання", - зазначили у МКІП.
Як повідомляється, "ознак вжиття орендарем (представниками монастиря) протипожежних заходів не зафіксовано".
"Після завершення огляду корпус № 44 було закрито та опечатано працівниками заповідника", - підсумували в МКІП.
Нагадаємо
За даними МКІП, 29 березня УПЦ МП мала звільнити будівлі Києво-Печерської Лаври. Як повідомили у міністерстві, договір користування Києво-Печерською Лаврою розривається з 29 березня 2023 року.
30 березня у Лаврі повинна була почати роботу комісія МКІП з приймання-передачі державного майна національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Але 30 та 31 березня комісію до Лаври не пустили. Поліція відкрила провадження через перешкоджання роботі комісії.
Комісія МКІП розпочала роботу в Лаврі лише приблизно тиждень тому, 12 квітня, і її представники були вражені наслідками користування святинею представниками УПЦ МП, попросили відкриття провадження. Провадження відкрили.
Огляд приміщень Комісією час від часу супроводжується штовханиною та перешкоджанням роботі Комісії за участю невідомих осіб.