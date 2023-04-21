Комиссия Минкульта в Лавре осмотрела еще один памятник: выявили нарушения и опечатали корпус
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Комиссия МКИП по приемке-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" сегодня осмотрела в Лавре еще один памятник, где обнаружили нарушения, после этого представители заповедника опечатали корпус, сообщили в министерстве, пишет УНН.
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"Комиссия МКИП продолжает осмотр помещений Киево-Печерской Лавры. Сегодня состоялся осмотр памятника архитектуры национального значения – Братского корпуса на Ближних пещерах (корпус № 44)", - сообщили в МКИП.
Детали
Как указано, двери корпуса оказались закрытыми, поэтому в присутствии и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Остапенко М.А. и его заместителя Рудника А.В. техническими работниками заповедника (с помощью соответствующих средств) "обеспечен доступ Комиссии в указанные помещения". Осмотр закончен в 08:30.
"В корпусе усматриваются признаки нарушения противопожарной безопасности и условий охранного договора от 14.06.1995 года № 43 памятника: «не допускать использования памятника для хозяйственных нужд, содержать здание памятника и все связанное с ним имущество в надлежащем санитарном противопожарном и техническом состоянии…». Во внутренних помещениях установлено нагромождение мебели, различных упаковочных материалов, товаров для продажи (церковная утварь, свечи, календари, буклеты), одежды и обуви, швейное оборудование", - отметили в МКИП.
Как сообщается, "признаков принятия арендатором (представителями монастыря) противопожарных мер не зафиксировано".
"После завершения осмотра корпус № 44 был закрыт и опечатан работниками заповедника", - подытожили в МКИП.
Напомним
По данным МКИП, 29 марта УПЦ МП должна была освободить здания Киево-Печерской Лавры. Как сообщили в министерстве, договор пользования Киево-Печерской Лаврой разрывается с 29 марта 2023 года.
30 марта в Лавре должна была начать работу комиссия МКИП по приемке-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Но 30 и 31 марта комиссию в Лавру не пустили. Полиция открыла производство из-за препятствования работе комиссии.
Комиссия МКИП начала работу в Лавре только примерно неделю назад, 12 апреля, и ее представители были поражены последствиями пользования святыней представителями УПЦ МП, попросили открытия производства. Производство открыли.
Осморт помещений Комиссией время от времени сопровождается столкновениями и препятствованием работе Комиссии с участием неизвестных лиц.