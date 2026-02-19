$43.290.03
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Суд обрав запобіжний захід для футболіста "Колоса" Данила Колесника

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Суд призначив нічний домашній арешт гравцю ФК "Колос" Данилу Колеснику. Футболіст поважає рішення суду та готовий співпрацювати зі слідством, заявляючи про самозахист.

Суд обрав запобіжний захід для футболіста "Колоса" Данила Колесника
Фото: www.facebook.com/Barristers.org.ua

Суд обрав запобіжний захід щодо гравця футбольного клубу "Колос" Данила Колесника у вигляді нічного домашнього арешту. Про це повідомляє УНН з посиланням на адвокатське об’єднання "Barristers".

Деталі

Як зазначили в об’єднанні, Колесник з повагою ставиться до рішення суду та підтверджує намір діяти виключно в межах визначених законом процедур.

Данило Колесник наголошує, що його позиція залишається незмінною: він глибоко поважає Збройні Сили України та всіх, хто захищає державу. Події, які сталися, він об’єктивно сприймав як такі, що створювали реальну загрозу його життю та здоров’ю, а також безпеці його знайомого, у зв’язку з чим діяв із метою самозахисту

- йдеться в заяві адвокатів.

Крім того, він висловив готовність до відкритої співпраці зі слідством і звернувся із заявою щодо заподіяння йому тілесних ушкоджень.

Він наполягатиме на повному, неупередженому та справедливому встановленні всіх обставин події

- заявили в об’єднанні адвокатів.

Контекст

24-річний нападник другої команди ФК "Колос" Данило Колесник опинився в центрі гучного інциденту. У мережі опублікували ролик, на якому видно, як футболіст б’є військового. Згодом це відео було видалено.

Далі Колесник пояснив своє бачення обставин цього інциденту. За його словами, він вступився за громадянина, щодо якого, на його переконання, застосовувалися неправомірні дії.

У зв’язку із ситуацією, ФК "Колос" висловив офіційну позицію по своєму гравцю та відсторонив його від змагань.

Нагадаємо

12 квітня 2025 року поліція в Києві зупинила відомого екс-футболіста "Динамо" Олександра Алієва. Він скоїв ПДР та лаявся з патрульними. Він відмовився пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, а його супутниця залізла на службове авто правоохоронців.

Євген Устименко

Суд обрав запобіжний захід для футболіста "Колоса" Данила Колесника | УНН