Суд обрав запобіжний захід для футболіста "Колоса" Данила Колесника

Суд обрав запобіжний захід щодо гравця футбольного клубу "Колос" Данила Колесника у вигляді нічного домашнього арешту. Про це повідомляє УНН з посиланням на адвокатське об’єднання "Barristers".

Як зазначили в об’єднанні, Колесник з повагою ставиться до рішення суду та підтверджує намір діяти виключно в межах визначених законом процедур.

Данило Колесник наголошує, що його позиція залишається незмінною: він глибоко поважає Збройні Сили України та всіх, хто захищає державу. Події, які сталися, він об’єктивно сприймав як такі, що створювали реальну загрозу його життю та здоров’ю, а також безпеці його знайомого, у зв’язку з чим діяв із метою самозахисту