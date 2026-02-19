Суд обрав запобіжний захід для футболіста "Колоса" Данила Колесника
Суд призначив нічний домашній арешт гравцю ФК "Колос" Данилу Колеснику. Футболіст поважає рішення суду та готовий співпрацювати зі слідством, заявляючи про самозахист.
Суд обрав запобіжний захід щодо гравця футбольного клубу "Колос" Данила Колесника у вигляді нічного домашнього арешту. Про це повідомляє УНН з посиланням на адвокатське об’єднання "Barristers".
Деталі
Як зазначили в об’єднанні, Колесник з повагою ставиться до рішення суду та підтверджує намір діяти виключно в межах визначених законом процедур.
Данило Колесник наголошує, що його позиція залишається незмінною: він глибоко поважає Збройні Сили України та всіх, хто захищає державу. Події, які сталися, він об’єктивно сприймав як такі, що створювали реальну загрозу його життю та здоров’ю, а також безпеці його знайомого, у зв’язку з чим діяв із метою самозахисту
Крім того, він висловив готовність до відкритої співпраці зі слідством і звернувся із заявою щодо заподіяння йому тілесних ушкоджень.
Він наполягатиме на повному, неупередженому та справедливому встановленні всіх обставин події
Контекст
24-річний нападник другої команди ФК "Колос" Данило Колесник опинився в центрі гучного інциденту. У мережі опублікували ролик, на якому видно, як футболіст б’є військового. Згодом це відео було видалено.
Далі Колесник пояснив своє бачення обставин цього інциденту. За його словами, він вступився за громадянина, щодо якого, на його переконання, застосовувалися неправомірні дії.
У зв’язку із ситуацією, ФК "Колос" висловив офіційну позицію по своєму гравцю та відсторонив його від змагань.
Нагадаємо
