Футболіст Данило Колесник розповів свою версію конфлікту з представниками ТЦК

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Нападник ФК "Колос" Данило Колесник пояснив інцидент з ТЦК, заявивши, що захищався від агресії та вступився за громадянина. Поліція затримала його та готує підозру.

Футболіст Данило Колесник розповів свою версію конфлікту з представниками ТЦК
Фото: ФК "Колос-2"

Нападник другої команди ФК "Колос" Данило Колесник, який нещодавно побився із представником ТЦК, пояснив своє бачення обставин цього інциденту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram спортсмена.

Деталі

Як пише Данило у своєму пості до відео, він вступився за громадянина, щодо якого, на його переконання, застосовувалися неправомірні дії. Спортсмен зазначив, що відео, яке він надав поліції, демонструє, як представники ТЦК навмисно збили людину автомобілем і в подальшому погрожували застосувати вогнепальну зброю, самі ж першими нанесли тілесні ушкодження. Він наголосив, що сам не провокував конфлікту і лише захищався від неспровокованої агресії.

Колесник підкреслив, що не переховувався і добровільно звернувся до поліції, надавши відео та пояснення. Він також висловив готовність вибачитися перед військовими, якщо його емоційна реакція когось образила, але наполягає на встановленні правди та засуджує використання сили або погроз зброєю проти беззбройних громадян.

Я - спортсмен. Усе моє життя побудоване на дисципліні, результаті та відповідальності за свої дії. Я звик боротися - чесно, відкрито і за правилами. Я не нападав, а тільки захищався від неспровокованої агресії. Я підтримую Збройні Сили України. Якщо моя емоційна реакція когось із військових образила - я готовий вибачитися перед ними. Але правда повинна бути встановлена. Я не можу погодитися з тим, щоб представники будь-якого органу прикривалися авторитетом фронту та використовували силу або погрозу застосування зброї проти беззбройних громадян

- резюмував Данило.

Крім того, вже стало відомо, що поліція затримала Колесника. Про це редакції УНН повідомила речниця поліції Київщини Яна Єрмоленко. Крім того, вона додала, що наразі готується підозра ексфутболісту через напад на військового ТЦК.

Дану особу затримано за статею 208 КПК України. Поки тривають слідчі дії та готується повідомлення йому про підозру

- заявила речниця поліції Київської області.

Нагадаємо

Раніше УНН повыдомляв про те, як Данило Колесник завдав удару працівнику ТЦК. На відео видно, як футболіст б’є військового. До речі, Колесник через свій вік поки не підлягає призову. У зв’язку із ситуацією, ФК "Колос" висловив офіційну позицію по своєму гравцю та відсторонив його від змагань.

Станіслав Кармазін

