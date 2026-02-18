$43.260.09
Футболист Даниил Колесник рассказал свою версию конфликта с представителями ТЦК

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Нападающий ФК "Колос" Даниил Колесник объяснил инцидент с ТЦК, заявив, что защищался от агрессии и вступился за гражданина. Полиция задержала его и готовит подозрение.

Футболист Даниил Колесник рассказал свою версию конфликта с представителями ТЦК
Фото: ФК "Колос-2"

Нападающий второй команды ФК "Колос" Даниил Колесник, который недавно подрался с представителем ТЦК, объяснил свое видение обстоятельств этого инцидента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram спортсмена.

Детали

Как пишет Даниил в своем посте к видео, он вступился за гражданина, в отношении которого, по его убеждению, применялись неправомерные действия. Спортсмен отметил, что видео, которое он предоставил полиции, демонстрирует, как представители ТЦК намеренно сбили человека автомобилем и в дальнейшем угрожали применить огнестрельное оружие, сами же первыми нанесли телесные повреждения. Он подчеркнул, что сам не провоцировал конфликт и лишь защищался от неспровоцированной агрессии.

Колесник подчеркнул, что не скрывался и добровольно обратился в полицию, предоставив видео и объяснения. Он также выразил готовность извиниться перед военными, если его эмоциональная реакция кого-то оскорбила, но настаивает на установлении правды и осуждает использование силы или угроз оружием против безоружных граждан.

Я - спортсмен. Вся моя жизнь построена на дисциплине, результате и ответственности за свои действия. Я привык бороться - честно, открыто и по правилам. Я не нападал, а только защищался от неспровоцированной агрессии. Я поддерживаю Вооруженные Силы Украины. Если моя эмоциональная реакция кого-то из военных оскорбила - я готов извиниться перед ними. Но правда должна быть установлена. Я не могу согласиться с тем, чтобы представители любого органа прикрывались авторитетом фронта и использовали силу или угрозу применения оружия против безоружных граждан

- резюмировал Даниил.

Кроме того, уже стало известно, что полиция задержала Колесника. Об этом редакции УНН сообщила пресс-секретарь полиции Киевщины Яна Ермоленко. Кроме того, она добавила, что сейчас готовится подозрение экс-футболисту из-за нападения на военного ТЦК.

Данное лицо задержано по статье 208 УПК Украины. Пока продолжаются следственные действия и готовится сообщение ему о подозрении

- заявила пресс-секретарь полиции Киевской области.

Напомним

Ранее УНН сообщал о том, как Даниил Колесник нанес удар сотруднику ТЦК. На видео видно, как футболист бьет военного. Кстати, Колесник из-за своего возраста пока не подлежит призыву. В связи с ситуацией, ФК "Колос" выразил официальную позицию по своему игроку и отстранил его от соревнований.

Станислав Кармазин

ОбществоСпортКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Социальная сеть
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
ТЦК и СП
Киевская область
Вооруженные силы Украины