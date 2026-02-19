Суд избрал меру пресечения для футболиста "Колоса" Даниила Колесника

Суд избрал меру пресечения в отношении игрока футбольного клуба "Колос" Даниила Колесника в виде ночного домашнего ареста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на адвокатское объединение "Barristers".

Как отметили в объединении, Колесник с уважением относится к решению суда и подтверждает намерение действовать исключительно в рамках определенных законом процедур.

Даниил Колесник подчеркивает, что его позиция остается неизменной: он глубоко уважает Вооруженные Силы Украины и всех, кто защищает государство. Произошедшие события он объективно воспринимал как создававшие реальную угрозу его жизни и здоровью, а также безопасности его знакомого, в связи с чем действовал с целью самозащиты