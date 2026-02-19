$43.290.03
Суд избрал меру пресечения для футболиста "Колоса" Даниила Колесника

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Суд назначил ночной домашний арест игроку ФК "Колос" Даниилу Колеснику. Футболист уважает решение суда и готов сотрудничать со следствием, заявляя о самозащите.

Суд избрал меру пресечения для футболиста "Колоса" Даниила Колесника
Фото: www.facebook.com/Barristers.org.ua

Суд избрал меру пресечения в отношении игрока футбольного клуба "Колос" Даниила Колесника в виде ночного домашнего ареста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на адвокатское объединение "Barristers".

Подробности

Как отметили в объединении, Колесник с уважением относится к решению суда и подтверждает намерение действовать исключительно в рамках определенных законом процедур.

Даниил Колесник подчеркивает, что его позиция остается неизменной: он глубоко уважает Вооруженные Силы Украины и всех, кто защищает государство. Произошедшие события он объективно воспринимал как создававшие реальную угрозу его жизни и здоровью, а также безопасности его знакомого, в связи с чем действовал с целью самозащиты

- говорится в заявлении адвокатов.

Кроме того, он выразил готовность к открытому сотрудничеству со следствием и обратился с заявлением о причинении ему телесных повреждений.

Он будет настаивать на полном, беспристрастном и справедливом установлении всех обстоятельств происшествия

- заявили в объединении адвокатов.

Контекст

24-летний нападающий второй команды ФК "Колос" Даниил Колесник оказался в центре громкого инцидента. В сети опубликовали ролик, на котором видно, как футболист бьет военного. Впоследствии это видео было удалено.

Далее Колесник объяснил свое видение обстоятельств этого инцидента. По его словам, он вступился за гражданина, в отношении которого, по его убеждению, применялись неправомерные действия.

В связи с ситуацией, ФК "Колос" выразил официальную позицию по своему игроку и отстранил его от соревнований.

Напомним

12 апреля 2025 года полиция в Киеве остановила известного экс-футболиста "Динамо" Александра Алиева. Он совершил ПДД и ругался с патрульными. Он отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке, а его спутница залезла на служебное авто правоохранителей.

Евгений Устименко

Киев