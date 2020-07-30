Сто днів керівництва Міненерго Буславець: експерти вбачають позитив і називають три головні досягнення

КИЇВ. 30 липня. УНН. Ольга Буславець - перша в історії жінка, яка стала керівником міністерства енергетики України. Вона зайшла на посаду у період безпрецедентної галузевої кризи. Здавалося б, що можна зробити за 100 днів у настільки сумному становищі? Але рішення знайшлися. На початку тижня про них розповіла сама Буславець, а в УНН, тим часом, зібрали думки експертів про нового керівника.

Звіт 100 днів Буславець. Коротко.

На початку тижня Буславець підсумувала свої 100 днів керівництва Міненерго, виділивши наступне:

▪️ Зниження "зелених" тарифів. Верховна Рада прийняла підготовлений Міненерго законопроект, який включав у себе досягнутий раніше меморандум між Міненерго та виробниками "зеленої" електроенергії. Зараз він на підписі у Президента.

▪️ Виведення шахт з простою і погашення заборгованостей перед гірниками. Українські гірники близько півроку перебували у вимушеному простої, і тільки при Буславець змогли повернутися на роботу і почати поставки вугілля на ТЕС "Центренерго". Тим часом, держава повністю розрахуватись з ними за старими боргами і визначила пріоритет використання видобутого ними вугілля на національних ТЕС.

▪️ Оновлення прогнозованого енергобалансу. Прогнозований енергобаланс є фактично планом виробництва електроенергії для кожної генерації (ТЕС, АЕС, ГЕС/ГАЕС, ТЕЦ, ВПЕ) з тим, щоб виробництво електроенергії чітко відповідало споживанню. Пандемія і карантин відкоригували економічну активність країни і, як наслідок, споживання електроенергії. Відповідно, Міненерго взялося у терміновому порядку коригувати баланс під нові реалії.

▪️ Підготовка до зими. Міненерго повідомило, що приступило до планової підготовки до опалювального сезону. При чому, в цьому році Міненерго накопичило запасів навіть більше, ніж у минулому. До того ж, було визначено переможця конкурсу на постачальника газу "останньої надії" (постачальник "останньої надії" є тимчасовою страховкою для споживача, який з якоїсь причини (банкрутство, невиконання зобов'язань і т.д.) залишився без свого постачальника газу).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Буславець відзвітувала про 100 днів роботи главою Міненерго.

Що кажуть експерти про Буславець?

Експерти енергетичної галузі, з якими поспілкувалися в УНН, вказують на два головні чинники. Перший - в Україні надзвичайно глибока криза в енергетиці. Другий - Буславець в умовах кризи приймає професійні рішення і діє прагматично.

Приблизно однаково в їхніх очах виглядають і три головні досягнення Буславець: зниження "зелених" тарифів, фінансове оздоровлення генеруючих компаній і оновлений енергобаланс країни.

"Я вважаю, що вдалося дуже багато. Буславець отримала купу проблем в енергетиці: криза, борги, коронавірус, відсутність постійних керівників у державних компаніях, типу "Енергоатому" (оператор українських АЕС - ред) - всюди "тимчасово виконуючі обов'язки", що не може добре впливати на галузь. Але вона робить правильні кроки, а це складно", - говорить експерт Ольга Кошарна.

Одним з головних досягнень Буславець вона вважає зниження "зелених" тарифів.

"Скільки говорили про необхідність підписати меморандум з "зеленими"? З минулого року все це "мурижили". Ніхто не зміг - а вона змогла. Так, нехай він і не досконалий, але він є і це крок вперед", - підкреслює Кошарна.

Адже важливо, додає експерт, що все це робиться на тлі опору, зокрема - з боку глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, який, за словами Кошарної, "вирішив, що він управляє енергетикою" і всі заслуги Кабміну і Міненерго тепер "вішає" на себе.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент розгляне відставку Геруса.

Також Кошарна зазначає, що Буславець прислухається до думки експертів.

"Вона створила експертну раду, де всі робочі групи дають їй рекомендації, і я бачу, як вона це реалізує. Зокрема, я, як глава робочої групи експертної ради, яка стосується атомно-промислового комплексу, ми рекомендували їй ліквідувати державний концерн "Ядерне паливо". Його існування безглузде, він тільки паразитує на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті, якому НАЕК "Енергоатом" не платить гроші за вже відпущений концентрат урану", - розповідає Кошарна.

В цілому вона підтримує Буславець і вважає її професійним керівником Міненерго.

"Я позитивно оцінюю її діяльність. Я вважаю, що вона багато зробила і найголовніше - її підтримують старші та найталановитіші енергетики країни, які теж увійшли до експертної ради, і я знаю їх думку", - підкреслює Кошарна.

Колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков також позитивно оцінює діяльність Міненерго на чолі з Буславець.

Перш за все, він підтримує розроблений і затверджений енергобаланс, який стабілізував ситуацію з технічної точки зору в енергосистемі. Вказує на те, що більш-менш, вирішена проблема шахтарів - був знайдений компроміс, виплачена заборгованість, вони припинили страйки і повернулися на роботу. При цьому, одним з головних досягнень Буславець Плачков вважає зниження "зелених" тарифів і взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії.

Але проблеми в енергетиці є, говорить Плачков. Вони пов'язані, переважно, з тим, що глобальну фінансову кризу необхідно долати разом з органами, у тому числі НКРЕКП і Укренерго, які, на жаль, не контролює Міненерго.

"Але в цілому (100 днів Буславець - ред) - позитивні. Вирішено три важливі для енергетики питання", - констатує Плачков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міненерго розмірковує над будівництвом в Україні водневого заводу.

Експерт Володимир Рябцев також погоджується, що за ці 100 днів для енергетики країни зроблено багато, незважаючи на "поганий спадок".

"Я дуже позитивно ставлюся до того, що вона робить. Вона отримала дуже важку спадщину, але прагне зробити дійсно щось корисне і вирішити питання, які для нас дуже насущні. Так, не все вдається, але вона завжди шукає рішення. Мені здається, що вона непоганий міністр", - говорить експерт.

Серед головних досягнень він зазначає меморандум з виробниками "зеленої" електроенергії, а також спроби вирішити питання атомної енергетики.

"Наші атомні електростанції мають великий потенціал, але не всю електроенергію ми здатні спожити. Треба розглядати питання стабільного експорту та заміни наших АЕС, чим теж займається Буславець. Наші АЕС вже близькі до вичерпання свого ресурсу, а будівництво - це справа довгострокова: щоб побудувати станцію - треба років сім. І саме зараз вона над цим замислюється, і прагне вирішити...", - розповідає експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Буславець збільшила потужність АЕС.

Буславець приймає професійні та прагматичні рішення, іноді не дуже популярні, але такі необхідні у розпал кризи, доповнює президент "Першої енергетичної асоціації України", голова громадської ради при НКРЕКП Василь Котко.

"Буславець стала міністром у розпал системної, мабуть, найважчої за всю історію України кризи в енергетиці. Тому від неї зазвичай потрібні рішучі, непопулярні кроки, професіоналізм і вирішення реальних, а не надуманих і політичних проблем. Перші її кроки продемонстрували, що вона прагматично налаштований професіонал", - говорить він.

Головним досягненням він також, як і всі експерти, вважає прийнятий у ВР законопроект про "зелену" енергетику. Друге, на що звертає увагу Котко - це енергоміст України на Захід.

"Потрібно сказати, що тут ми рухаємося непогано. Є всі надії і навіть упевненість, що до 2023 року наша енергосистема буде приєднана до європейської", - говорить експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна від'єднає енергосистеми від Білорусі і РФ у 2022 році.

Єдине, що заважає Буславець, вважає Котко - це випади окремих політиків.

"Політики, як правило, непрофесійні, налаштовані на популярність, на власний піар. І все це, я думаю, заважає Буславець вирішувати реальні і складні проблеми в енергетиці", - резюмує він.