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И.о. министра энергетики Буславец увеличила мощность АЭС

И.о. министра энергетики Буславец увеличила мощность АЭС

Киев  •  УНН

 • 22390 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Средняя мощность атомных электростанций (АЭС) возросла с 7,4 ГВт до 7,9 ГВт. Производство электроэнергии АЭС в 2020 году может увеличиться на 4% по сравнению с предусмотренными Прогнозным балансом показателями. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает УНН.

По данным ведомства, потребление электроэнергии с АЭС в июне увеличилось на 5,8% (577 млн кВт·ч) против соответствующих показателей, определенных Прогнозным балансом. В июле сохраняется аналогичная тенденция - по имеющимся оперативным данным потребление превышает плановые показатели на 8,9%.

Учитывая рост спроса на электрическую энергию 07.07.2020 и.о. министра энергетики Ольга Буславец обратилась к НЭК "Укрэнерго" с предложением рассмотреть возможность увеличения базовой нагрузки атомных энергоблоков в соответствии с заявками НАЭК "Энергоатом" и балансовыми ограничениями ОЭС Украины.

В ответ НЭК "Укрэнерго" приняло решение увеличить базовую нагрузку АЭС в летний период (июль - август). Сейчас средняя мощность АЭС выросла с 7,4 ГВт до 7,9 ГВт. Это позволило вывести атомные блоки ХАЭС №1 и 2 на работу на номинальной проектной мощности и подгрузить энергоблоки РАЭС № 2 и ЗАЭС № 6.

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Подтверждена также возможность дополнительного увеличения нагрузки АЭС в октябре-декабре текущего года в предложенных ГП "НАЭК "Энергоатом" объемах, добавляют в Минэнерго.

С учетом указанного, производство электроэнергии АЭС в 2020 году может увеличиться до 76.5 млрд кВт·ч, что на 4% выше предусмотренных Прогнозным балансом показателей. Указанные объемы нагрузки и производства АЭС являются ориентировочными и будут уточняться в зависимости от операционной ситуации, которая будет складываться в энергосистеме страны по факту, уточняют в ведомстве Буславец.

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"Министерство неоднократно подчеркивало, что снижение производства электроэнергии как АЭС, так и ТЭС является вынужденным шагом, связанным с падением спроса на электрическую энергию в результате принятых карантинных мероприятий, а также - влияние ряда других объективных факторов. И при наличии технической возможности ОЭС Украины (с учетом требований операционной безопасности и балансовой надежности) принять дополнительную базовую мощность - нагрузка АЭС будет увеличена", - отметили в Минэнерго.

Напомним, за минувшие сутки, 9 июля, производство электроэнергии на АЭС почти вдвое превысило ТЭС.

Ранее Буславец разрешила "Энергоатому" (оператор АЭС) продавать произведенную электроэнергию (э/э) по двусторонним договорам. На сегодняшний день доля такой э/э составляет 5%, что позволит "Энергоатому" привлечь до конца года дополнительно 2 млрд грн. Вместе с тем Буславец предлагает увеличить эту долю еще на 10%. Соответствующий законопроект №3657 находится на рассмотрении ВР.

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