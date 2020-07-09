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Міненерго: ганебні схеми постачання російського вугілля на “Центренерго” мають припинитися

Міненерго: ганебні схеми постачання російського вугілля на “Центренерго” мають припинитися

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. “Центренерго” має надавати пріоритет українському вугіллю з державних шахт, а ганебних схем постачання російського вугілля — не повинно бути. Про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, передає УНН.

Вона наголосила, що всі українські шахти повинні якнайшвидше вийти з вимушеного простою, а гірники — повернутися на роботу.

“Ми очікуємо, що „Центренерго“ проявить державницьку позицію і надасть пріоритет українському вугіллю, а воно має закуповуватися пріоритетно на державних шахтах. Решту потреби „Центренерго“ може купувати на вільному ринку, за конкурентними цінами і умовами, які задовольняють сторони.

Міненерго вважає, що основним завданням усіх зацікавлених сторін є успішне проходження опалювального сезону, забезпечення гірників роботою, а „Центренерго“ — вугіллям. Також ми сподіваємося на те, що ганебних схем з постачанням російського вугілля на „Центренерго“ більше не буде”, — заявила очільниця міністерства.

Нагадаємо, нещодавно журналісти викрили схеми поставок на “Центренерго” російського вугілля компаніями з орбіти Ігоря Коломойського. Схеми прикрили та зобов’язали “Центренерго” надавати пріоритет українському вугіллю, аби виводити з простою українські шахти. Та “Центренерго” скаржиться на такі заходи і заявляє про необхідність взяття кредитів під закупівлю українського вугілля. 

Також нагадаємо, другий тиждень поспіль шахтарі мітингують в Києві, вимагаючи виведення їх з простою.

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