В.о. міністра енергетики Буславець збільшила потужність АЕС

КИЇВ. 10 липня. УНН. Cередня потужність атомних електростанцій (АЕС) зросла з 7,4 ГВт до 7,9 ГВт. Виробництво електроенергії АЕС у 2020 році може збільшитися на 4% у порівнянні з передбаченими Прогнозним балансом показниками. Про це повідомила пресслужба Міненерго, передає УНН.