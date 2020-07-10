В.о. міністра енергетики Буславець збільшила потужність АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Cередня потужність атомних електростанцій (АЕС) зросла з 7,4 ГВт до 7,9 ГВт. Виробництво електроенергії АЕС у 2020 році може збільшитися на 4% у порівнянні з передбаченими Прогнозним балансом показниками. Про це повідомила пресслужба Міненерго, передає УНН.
За даними відомства, споживання електроенергії з АЕС у червні збільшено на 5,8% (577 млн кВт·год) проти відповідних показників, визначених Прогнозним балансом. В липні зберігається аналогічна тенденція – за наявними оперативними даними споживання перевищує планові показники на 8,9%.
Враховуючи зростання попиту на електричну енергію 07.07.2020 в.о. міністра енергетики Ольга Буславець звернулась до НЕК "Укренерго" з пропозицією розглянути можливість збільшення базового навантаження атомних енергоблоків відповідно до заявок НАЕК "Енергоатом" та балансових обмежень ОЕС України.
У відповідь НЕК "Укренерго" прийняло рішення збільшити базове навантаження АЕС в літній період (липень – серпень). Наразі середня потужність АЕС зросла з 7,4 ГВт до 7,9 ГВт. Це дозволило вивести атомні блоки ХАЕС №1 та 2 на роботу на номінальній проектній потужності та довантажити енергоблоки РАЕС № 2 і ЗАЕС № 6.
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Підтверджено також можливість додаткового збільшення навантаження АЕС у жовтні-грудні поточного року в запропонованих ДП "НАЕК "Енергоатом" обсягах, додають в Міненерго.
З урахуванням зазначеного, виробництво електроенергії АЕС у 2020 році може збільшитися до 76.5 млрд кВт·год, що на 4% вище передбачених Прогнозним балансом показників. Вказані обсяги навантаження та виробництва АЕС є орієнтовними і будуть уточнюватись в залежності від операційної ситуації, яка буде складатись в енергосистемі країни по факту, уточнюють у відомстві Буславець.
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"Міністерство неодноразово наголошувало, що зниження виробництва електроенергії як АЕС, так і ТЕС є вимушеним кроком, пов’язаним із падінням попиту на електричну енергію внаслідок вжитих карантинних заходів, а також – впливом ряду інших об’єктивних факторів. І у разі наявності технічної спроможності ОЕС України (з урахуванням вимог операційної безпеки та балансової надійності) прийняти додаткову базову потужність – навантаження АЕС буде збільшено", - зазначили в Міненерго.
Нагадаємо, за минулу добу, 9 липня, виробництво електроенергії на АЕС майже вдвічі перевищило ТЕС.
Раніше Буславець дозволила "Енергоатому" (оператор АЕС) продавати вироблену електроенергію (е/е) за двосторонніми договорами. На сьогоднішній день частка такої е/е становить 5%, що дозволить "Енергоатому" залучити до кінця року додатково 2 млрд грн. Разом з тим Буславець пропонує збільшити цю частку ще на 10%. Відповідний законопроект №3657 перебуває на розгляді ВР.