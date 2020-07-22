Украина готовится к зиме - Минэнерго

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КИЕВ. 23 июля. УНН. Правительство приняло ряд важных решений в области энергетики, в частности касательно стабильного прохождения отопительного сезона, безопасности энергоснабжения, функционирования рынка природного газа и добывающей отрасли. Об этом сообщает Минэнерго, передает УНН.

“Распоряжением Кабинета Министров утвержден План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2020/21 года и его прохождения”, — отмечается в ведомстве.

Планом, в частности, предусмотрено:

— формирование и утверждение графика накопления угля и мазута для тепловых электростанций и тепловых электроцентралей;
— накопление гарантированных запасов угля и 10-дневного запаса резервного топлива мазута;
— закачка природного газа в газохранилища газа в объеме достаточном для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2020/21 года;
— обеспечение контроля за выполнением плановых ремонтных работ генерирующего оборудования электростанций и электрических сетей;
— осуществление Госэнергонадзором контроля за выполнением требований Положения о порядке оценки готовности объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период;
— проведение отраслевого противоаварийной тренировки и др.

“На сегодняшний день запасы угля составляют 2,5 млн. т, что больше на 1,16 млн. т показателя 2019 года и больше показателя гарантированного запаса на 1,7 млн. т. На складах ТЭС и ТЭЦ накоплено 47 тыс. тонн мазута”, — рассказали в Минэнерго.

Планом мероприятий предусмотрена закачка природного газа в газохранилища газа в объеме достаточном для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2020/21 года, но не меньше чем 17 млрд. куб. метров. По состоянию на 20.07.2020 в ПХГ закачано 20,2 млрд.куб.м природного газа.

“В ближайшее время состоится селекторное совещание с участием центральных органов исполнительной власти, представителей областных государственных администраций, регулятора, предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства”, — анонсировали в ведомстве.

В то же время постановлением Кабмина для Госэнергонадзора установлены критерии для определения степени риска в сферах электроэнергетики и теплоснабжения.

“Документ открывает возможность Госэнергонадзору не только обеспечить плановость и прозрачность мероприятий государственного надзора, но и проведение самих мероприятий.

Учитывая начало подготовки к осенне-зимнему периоду, деятельность Госэнергонадзора будет направлена на обеспечение надежного и устойчивого функционирования объединенной энергетической системы, надежного энергоснабжения потребителей электрической и тепловой энергии, а также безопасности поставок электрической энергии”, — пояснили в Минэнерго.

Напомним, ВР приняла подготовленный Минэнерго законопроект о снижении “зеленых” тарифов.

Украинские Национальные Новости

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