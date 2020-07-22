Україна готується до зими - Міненерго

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Уряд прийняв низку важливих рішень у галузі енергетики, зокрема, стосовно стабільного проходження опалювального сезону, безпеки енергопостачання, функціонування ринку природного газу та видобувної галузі. Про це повідомляє Міненерго, передає УНН.

“Розпорядженням Кабінету Міністрів затверджено План заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2020/21 року та його проходження”, — зазначається у відомстві.

Планом, зокрема, передбачено:

— формування та затвердження графіка накопичення вугілля та мазуту для теплових електростанцій і теплових електроцентралей;
— накопичення гарантованих запасів вугілля та 10-денного запасу резервного палива мазуту;
— закачування природного газу в газосховища газу у обсязі достатньому для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2020/21 року;
— забезпечення контролю за виконанням планових ремонтних робіт генеруючого обладнання електростанцій та електричних мереж;
— здійснення Держенергонаглядом контролю за виконанням вимог Положення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період;
— проведення галузевого протиаварійного тренування та ін.

“На сьогодні запаси вугілля становлять 2,5 млн. т, що більше на 1,16 млн. т від показника 2019 року та більші від показника гарантованого запасу на 1,7 млн. т. На складах ТЕС та ТЕЦ накопичено 47 тис. тонн мазуту”, — розповіли в Міненерго.

Планом заходів передбачено закачування природного газу в газосховища газу у обсязі достатньому для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2020/21 року, але не меншому ніж 17 млрд. куб. метрів. Станом на 20.07.2020 в ПСГ закачано 20,2 млрд.куб.м природного газу.

“Найближчим часом відбудеться селекторна нарада за участі центральних органів виконавчої влади, представників обласних державних адміністрацій, регулятора, підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства”, — анонсували у відомстві.

Водночас постановою Кабміну для Держенергонагляду встановлено критерії для визначення ступенів ризику у сферах електроенергетики та теплопостачання.

“Документ відкриває можливість Держенергонагляду не тільки забезпечити плановість та прозорість заходів державного нагляду, але і проведення самих заходів.

Враховуючи початок підготовки до осінньо-зимового періоду, діяльність Держенергонагляду буде спрямована на забезпечення надійного та сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи, надійного енергопостачання споживачів електричної та теплової енергії, а також безпеки постачання електричної енергії”, — пояснили в Міненерго.

Нагадаємо, ВР ухвалила підготовлений Міненерго законопроект про зниження “зелених” тарифів.

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