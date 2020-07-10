Минэнерго: горняки наконец вернутся на работу с понедельника
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Министерство энергетики по поручению президента Владимира Зеленского завершило медиацию между представителями угледобывающих предприятий и ПАО “Центрэнерго”. Результатом сложных переговоров стало заключение контракта о восстановлении поставок украинского угля на ТЭС государственной генерирующей компании ПАО “Центрэнерго”. Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.
Для восстановления работы государственных и частных шахт, а также своевременного расчета за уголь со стороны “Центрэнерго” при содействии министерства были привлечены государственные банки “Укргазбанк” и “Ощадбанк”. Стороны достигли предварительных договоренностей об открытии кредитной линии для ОАО “Центрэнерго”.
Получение кредитных средств позволит ПАО “Центрэнерго” расширить закупки отечественного угля. Соответственно, шахты, которые сейчас находятся в вынужденном простое, восстановят добычу, а горняки смогут вернуться к работе. Гарантии восстановления работы госшахтами были получены от угледобывающих предприятий.
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“Министерство энергетики в пределах своих полномочий приложило максимум усилий к восстановлению работы украинскими шахтерами. Мы ожидаем запуск крупных угледобывающих объединений уже с понедельника. Текущая ситуация еще раз убедила нас в необходимости комплексного и системного решения проблем энергетической отрасли. Дальнейшие усилия министерства будут направлены на доработку действующей модели рынка электроэнергии, искривление которой привели к кризису, в том числе, для отечественных горняков”, — прокомментировала достигнутые соглашения и.о. Министра энергетики Ольга Буславец.
Напомним, 7 и 8 июля в Министерстве энергетики во исполнение поручения Президента Украины состоялись совещания по устойчивому обеспечению энергогенерирующих предприятий угольной продукцией отечественного производства и восстановления работы угольных шахт, которые сейчас находятся в простое. 17 июня Кабинет Министров, по инициативе Минэнерго, принял решение о приоритетном использовании отечественного угля в тепловой генерации.
Ранее УНН сообщал, что горняки обвиняют в своем простое голову энергетического Комитета ВР Андрея Геруса, который в прошлом году поправками в законодательство открыл импорт электроэнергии из РФ. Во время карантина импорт был приостановлен, но сейчас “слуга народа” Андрей Жупанин вновь хочет его восстановить.
Также одной из причин простоя называется схема поставок российского угля на “Центрэнерго” (вместо украинского) компаниями с орбиты Игоря Коломойского.
Кабмин в июне эту схему перекрыл и определил приоритет по украинскому углю.