Коломойського позбавили можливості постачати російське вугілля на "Центренерго"

Раніше журналісти проекту Bihus.info повідомляли про сумнівні схеми на "Центренерго" щодо постачання туди російського вугілля від компаній з орбіти Ігоря Коломойського. З липня 19-го по квітень 20-го вони продали держкомпанії 1,5 млн тонн вугілля - переважно з РФ, або приблизно чверть від річної потреби "Центренерго".

Журналісти уточнюють, що до літа 2019 року ці компанії не займалися вугіллям. Але з приходом "зрозумілого" Коломойському менеджменту на Центренерго, вони активно почали туди поставки. При цьому вугілля поставлялося з кар'єрів РФ таких власників, як Іскандер Махмудов (№16 у списку Forbes.ru), Андрій Бокарьов (№56), Костянтин Струков (№50), Михайло Федяєв, (№177), Володимир Грідін (№181), Руслан Ростовцев, який за версією американського Forbes реекспортував вугілля з окупованого Донбасу. Сукупний заробіток на схемі міг становити близько 300 млн гривень.

І поки "Центренерго" активно закуповувало російське вугілля і газ для своїх ТЕС, українські шахти були змушені піти в простій, накопичуючи борги. Власне, з цієї причини багато шахтарів з минулого тижня страйкують під вікнами Кабміну і Офісу Президента у столиці.

У кінці травня Фонд держмайна повідомив про зміну керівництва у підконтрольній компанії "Центренерго". Замість "зрозумілого" Володимира Потапенка (якого вважають людиною Коломойського) на цю посаду був призначений Олександр Корчинський.

Паралельно Міненерго ініціювало, а Кабмін підтримав пріоритет використання українського вугілля на "Центренерго", що автоматично закривало коридор для російського вугілля.

Таким чином, на сьогоднішній день Коломойський частково втратив контроль над "Центренерго" (ЗМІ вказують на те, що деякі з його людей все ж у керівництві "Ценренерго" залишилися). Крім того, Кабмін перекрив коридор поставок туди російського вугілля і закликає "Центренерго" виконувати це розпорядження.

Однак з'явилася ще одна загроза українським шахтарям.

"Слуга народу" Андрій Жупанин подав законопроект (№3657-1), який відновлює імпорт російської електроенергії в Україну. Цю схему також пов'язують з Ігорем Коломойським. Цей імпорт е/е з Росії та Білорусі за двосторонніми договорами став можливим восени 2019 року - після схвалення парламентом необхідних нормативних змін. У пресі їх охрестили "правками Геруса" (Андрій Герус - глава комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг), який був їх ініціатором. Голосування у ВР відбувалося 18 вересня, а вже з 1 жовтня російську електроенергію почала імпортувати компанія "Юнайтед Енерджі", пов'язана з Ігорем Коломойським.

Кабмін же в свою чергу подав свій законопроект (№3657), яким забороняє імпортувати електроенергію з РФ і Білорусії.