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В Минэнерго объяснили, почему протестуют шахтеры

В Минэнерго объяснили, почему протестуют шахтеры

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Шахтеры вышли на митинг не только из-за задолженности. Они требуют гарантированного сбыта угля и выполнения топливного баланса. Об этом по итогам заседания правительства сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает корреспондент УНН.

"На митинги вышли не только из-за задолженности. Сегодня на митинге есть предприятия, находящиеся в частном секторе, они или есть в аренде, у частного владельца, и требуют сегодня гарантированного сбыта угля. На сегодня госпредприятия угольные имеют сбыт угля на государственных компаниях "Центрэнерго" и некоторых теплоэлектроцентралях, работающих на угле. Их требования - выполнение топливного баланса. И мы следим", - отметила Буславец.

Как ранее сообщал УНН, 30 июня в Киеве стартовала бессрочная акция протеста шахтеров и профсоюзных работников.

Напомним, что сейчас у государства нет задолженности перед шахтерами государственных шахт. Впервые за значительный период времени.

В то же время, Кабмин поддержал шахтеров и определил приоритет за использованием украинского угля (вместо резервного газа) на теплоэлектростанциях.

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