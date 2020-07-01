У Міненерго пояснили, чому протестують шахтарі

“На мітинги вийшли не тільки щодо заборгованості. Сьогодні на мітингу є підприємства, що знаходяться у приватному секторі, вони є або в оренді, приватного власника, і вимагають на сьогодні гарантованого збуту вугілля. На сьогодні держпідприємства вугільні мають збут вугілля на державних компаніях "Центроенерго“ і деяких теплоелектроцентралей, що працюють на вугіллі. Їх вимоги — виконання паливного балансу. І ми слідкуємо”, — зазначила Буславець.

Як раніше повідомляв УНН, 30 червня у Києві стартувала безстрокова акція протесту шахтарів і профспілкових працівників.

Нагадаємо, що наразі у держави немає заборгованостей перед шахтарями державних шахт. Це вперше за значний період часу.

Водночас, Кабмін підтримав шахтарів і визначив пріоритет за використанням українського вугілля ( замість резервного газу) на теплоелектростанціях.