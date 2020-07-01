У Міненерго пояснили, чому протестують шахтарі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Шахтарі вийшли на мітинг не тільки щодо заборгованості. Вони вимагають гарантованого збуту вугілля та виконання паливного балансу. Про це за підсумками засідання уряду повідомила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, передає кореспондент УНН.
“На мітинги вийшли не тільки щодо заборгованості. Сьогодні на мітингу є підприємства, що знаходяться у приватному секторі, вони є або в оренді, приватного власника, і вимагають на сьогодні гарантованого збуту вугілля. На сьогодні держпідприємства вугільні мають збут вугілля на державних компаніях "Центроенерго“ і деяких теплоелектроцентралей, що працюють на вугіллі. Їх вимоги — виконання паливного балансу. І ми слідкуємо”, — зазначила Буславець.
Як раніше повідомляв УНН, 30 червня у Києві стартувала безстрокова акція протесту шахтарів і профспілкових працівників.
Нагадаємо, що наразі у держави немає заборгованостей перед шахтарями державних шахт. Це вперше за значний період часу.
Водночас, Кабмін підтримав шахтарів і визначив пріоритет за використанням українського вугілля ( замість резервного газу) на теплоелектростанціях.