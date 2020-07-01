Вперше за значний період у держави немає боргів перед шахтарями – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Наразі у держави немає заборгованостей перед шахтарями державних шахт. Це вперше за значний період часу. Про це сьогодні, 1 липня, під час засідання уряду повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"Ще минулої п’ятниці Міністерство енергетики виплатило додаткові майже 340 млн грн шахтарям державних шахт. Це означає, що вперше за значний період у держави немає боргів перед шахтарями державних шахт у поточному режимі", - сказав Шмигаль, зазначивши, що це доручення було виконано на вимогу Президента України.
За його інформацією, майже 40 тисяч робітників отримали належну зарплату.
Раніше УНН писав, що Президент Володимир Зеленський поставив завдання вирішити проблеми шахтарів, зокрема із виплатою їм боргів та відновленням нормальної роботи шахт.