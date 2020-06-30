Зеленський наказав вирішити проблеми шахтарів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський поставив завдання вирішити проблеми шахтарів, зокрема із виплатою їм боргів та відновленням нормальної роботи шахт. Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів після зустрічі з мітингуючими під ОП шахтарями, передає УНН.
Зазначається, що у зустрічі взяли участь представники шахтарських організацій, зокрема голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець. Серед учасників акції, що відбулася під Офісом Президента, – шахтарі "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", представники шахт Львівсько-Волинського басейну.
Ковалів наголосила, що, відповідно до завдання Президента Володимира Зеленського, здійснюється постійний моніторинг ситуації у вугільній галузі для оперативного реагування на проблеми, які виникають. Зокрема, минулого тижня відбулася нарада з представниками уряду, за результатами якої у п’ятницю Кабінет Міністрів ухвалив необхідні рішення для виділення з бюджету близько 340 млн грн на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам усіх державних шахт.
"Станом на сьогодні та заборгованість, яка була накопичена з початку року, мала бути погашена. Уряд ухвалив усі необхідні рішення за дуже короткий термін", – констатувала Ковалів.
Вона наголосила, що Президент Зеленський поставив завдання щодо недопущення у майбутньому накопичення заборгованості з виплати заробітної плати, а також щодо відновлення нормальної роботи шахт і нарощування експорту електроенергії.
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Серед питань, які обговорювалися, – погашення заборгованості за відвантажене вугілля, перспективи шахтарських містечок. Заступниця керівника Офісу Президента зазначила, що всі проблемні питання, які нині є в енергетиці загалом і вугільній галузі зокрема, накопичувалися протягом тривалого періоду. Тому їхнє вирішення потребує певного часу.
Нагадаємо, "Центренерго" розрахувався з гірниками шахти "Надія" після їх зустрічі з Президентом, та пообіцяло розрахуватися з іншими шахтами.
Водночас голова Фонду Держмайна Дмитро Сенниченко, якому підпорядковане "Центренерго", був здивований тим, що шахтарі приїхали до Києва під Офіс Президента через двомісячну невиплату зарплати. Раніше, каже Сенниченко, гірники були більш витримані і вирушали на Київ лише після накопичення "дійсно солідної заборгованості".
Зазначимо, що з осені минулого року гірники перебувають у простої зокрема через те, що "Центренерго" почало спалювати резервний газ замість українського вугілля, яке вони добувають. При цьому "Центренерго" не розраховувалося з гірникам за поставлену продукцію.
Виводити гірників з простою взявся Кабмін. В рамках Антикризового енергетичного штабу Міненерго ініціювало пріоритет використання українського вугілля на теплових електростанціях, зокрема "Центренерго". Відповідне розпорядження затверджено Кабміном.