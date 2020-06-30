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Шахтарі приїхали до Києва вимагати відставки Геруса

Шахтарі приїхали до Києва вимагати відставки Геруса

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Сьогодні, 30 червня, шахтарі та профспілковці розпочинають у Києві безстрокову акцію протесту, щоб захистити свої гарантовані Конституцією права. Про це у своєму Facebook поінформував член енергетичного комітету ВР, народний депутат Михайло Волинець, передає УНН.

Так, до Києва з'їхалися шахтарі, профспілковці "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", представники шахт Львівсько-Волинського басейну. Вони мають низку вимог до президента, прем’єр-міністра та міністра енергетики. Одна із них - звільнити від виконання обов’язків голови профільного комітету Верховної Ради України Андрія Геруса та притягнути його до кримінальної відповідальності за розвал енергетичної галузі України, пише Волинець.

Окрім того, шахтарі вимагатимуть від урядовців погасити перед працівниками держшахт заборгованість із зарплати. Станом на 1 липня 2020 року вона сягне понад 1,2 млрд грн.

Ще одна вимога протестувальників: зобов'язати Фонд державного майна України, ПАТ "Центренерго", ДП "Держвуглепостач", ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" повністю розрахуватися із державними вугледобувними підприємствами за отримане вугілля. Загальна сума боргу становить близько 884 млн грн.

Шахтарі також вимагатимуть:

  • заборони імпорту електроенергії та вугілля газових марок із країни агресора — Російської Федерації, Білорусі;
  • відновлення роботи блоків теплових електростанцій, які були переоснащені з антрацитового вугілля на вугілля газової групи;
  • виведення шахт із простою, забезпечення їх стабільної роботи.

Нагадаємо, раніше шахтарі написали петицію до Президента з вимогою направити у відставку голову енергетичного комітету ВР Андрія Геруса і майже зібрали необхідну кількість голосів

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