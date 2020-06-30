Зеленский приказал решить проблемы шахтеров

Отмечается, что во встрече приняли участие представители шахтерских организаций, в частности глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. Среди участников акции, состоявшейся под Офисом Президента, - шахтеры "Мирноградугля", "Добропольеугля", "Селидовугля", представители шахт Львовско-Волынского бассейна.

Ковалив подчеркнула, что, согласно задания Президента Владимира Зеленского, осуществляется постоянный мониторинг ситуации в угольной отрасли для оперативного реагирования на возникающие проблемы. В частности, на прошлой неделе состоялось совещание с представителями правительства, по результатам которого в пятницу Кабинет Министров принял необходимые решения для выделения из бюджета около 340 млн грн на погашение задолженности по заработной плате работникам всех государственных шахт.

"По состоянию на сегодня та задолженность, которая была накоплена с начала года, должна была быть погашена. Правительство приняло все необходимые решения за очень короткий срок", - констатировала Ковалив.

Она подчеркнула, что Президент Зеленский поставил задачу по недопущению в будущем накопления задолженности по выплате заработной платы, а также по восстановлению нормальной работы шахт и наращиванию экспорта электроэнергии.

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Среди вопросов, которые обсуждались, - погашение задолженности за отгруженный уголь, перспективы шахтерских городков. Заместитель руководителя Офиса Президента отметила, что все проблемные вопросы, которые сейчас есть в энергетике в целом и угольной отрасли в частности, накапливались в течение длительного периода. Поэтому их решение требует определенного времени.

Напомним, "Центрэнерго" рассчитался с горняками шахты "Надежда" после их встречи с Президентом, и пообещало рассчитаться с другими шахтами.

В то же время глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, которому подчинено "Центрэнерго", был удивлен тем, что шахтеры приехали в Киев под Офис Президента из-за двухмесячной невыплаты зарплаты. Раньше, говорит Сенниченко, горняки были более сдержанны и отправлялись на Киев только после накопления "действительно солидной задолженности".

Отметим, что с осени прошлого года горняки находятся в простое в частности из-за того, что "Центрэнерго" начало сжигать резервный газ вместо украинского угля, который они добывают. При этом "Центрэнерго" не рассчитывалось с горнякам за поставленную продукцию.

Выводить горняков с простоя взялся Кабмин. В рамках Антикризисного энергетического штаба Минэнерго инициировало приоритет использования украинского угля на тепловых электростанциях, в частности "Центрэнерго". Соответствующее распоряжение утверждено Кабмином.