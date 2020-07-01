Впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Сейчас у государства нет задолженностей перед шахтерами государственных шахт. Впервые за значительный период времени. Об этом сегодня, 1 июля, на заседании правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"Еще в прошлую пятницу Министерство энергетики выплатило дополнительные почти 340 млн грн шахтерам государственных шахт. Это означает, что впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами государственных шахт в текущем режиме", - сказал Шмыгаль, отметив, что это поручение было выполнено по требованию Президента Украины.
По его информации, почти 40 тысяч рабочих получили надлежащую зарплату.
Ранее УНН писал, что Президент Владимир Зеленский поставил задачу решить проблемы шахтеров, в частности с выплатой им долгов и восстановлением нормальной работы шахт.