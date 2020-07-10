Міненерго: гірники нарешті повернуться на роботу з понеділка

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Міністерство енергетики за дорученням президента Володимира Зеленського завершило медіацію між представниками вуглевидобувних підприємств та ПАТ “Центренерго”. Результатом складних перемовин стало укладання контракту щодо відновлення постачання українського вугілля на ТЕС державної генеруючої компанії ПАТ “Центренерго”. Про це повідомили у Міненерго, передає УНН.

Задля відновлення роботи державних і приватних шахт, а також своєчасного розрахунку за вугілля з боку “Центренерго” за сприянням міністерства були залучені державні банки “Укргазбанк” та “Ощадбанк”. Сторони досягли попередніх домовленостей щодо відкриття кредитної лінії для ПАТ “Центренерго”.

Отримання кредитних коштів дозволить ПАТ “Центренерго” розширити закупівлі вітчизняного вугілля. Відповідно, шахти, що зараз перебувають у вимушеному простої, відновлять видобуток, а гірники зможуть повернутися до роботи. Гарантії відновлення роботи держшахтами були отримані від вуглевидобувних підприємств.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міненерго: ганебні схеми постачання російського вугілля на “Центренерго” мають припинитися

“Міністерство енергетики в межах своїх повноважень доклало максимум зусиль до відновлення роботи українськими шахтарями. Ми очікуємо запуск великих вуглевидобувних об’єднань вже з понеділка. Поточна ситуація ще раз переконала нас в необхідності комплексного та системного вирішення проблем енергетичної галузі. Подальші зусилля міністерства будуть спрямовані на доопрацювання чинної моделі ринку електроенергії, викривлення якої призвели до кризи, у тому числі, для вітчизняних гірників”, — прокоментувала досягнуті угоди в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець.

Нагадаємо, 7 та 8 липня у Міністерстві енергетики на виконання доручення Президента України відбулись наради щодо сталого забезпечення енергогенеруючих підприємств вугільною продукцією вітчизняного виробництва та відновлення роботи вугільних шахт, які зараз перебувають у простої. 17 червня Кабінет Міністрів, за ініціативи Міненерго, прийняв рішення щодо пріоритетного використання вітчизняного вугілля на тепловій генерації.

Раніше УНН повідомляв, що гірники звинувачують у своєму простої голову енергетичного Комітету ВР Андрія Геруса, який минулого року правками в законодавство відкрив імпорт електроенергії з РФ. Під час карантину імпорт був призупинений, проте нині “слуга народу” Андрій Жупанін знов хоче його відновити.

Також однією з причин простою називається схема постачання російського вугілля на “Центренерго” (замість українського) компаніями з орбіти Ігоря Коломойського.

Кабмін у червні цю схему перекрив і визначив пріоритет за українським вугіллям.

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