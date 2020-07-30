Сто дней руководства Минэнерго Буславец: эксперты видят позитив и называют три главных достижения

КИЕВ. 30 июля. УНН. Ольга Буславец - первая в истории женщина, ставшая руководителем министерства энергетики Украины. Она зашла в должность в период беспрецедентного отраслевого кризиса. Казалось бы, что можно сделать за 100 дней в столь печальном положении? Но решения нашлись. В начале недели о них рассказала сама Буславец, а в УНН, тем временем, собрали мнения экспертов о новом руководителе.

Отчет 100 дней Буславец. Коротко.

В начале недели Буславец подытожила свои 100 дней руководства Минэнерго, выделив следующее:

▪️ Снижение "зеленых" тарифов. Верховная Рада приняла подготовленный Минэнерго законопроект, который включал в себя достигнутый ранее меморандум между Минэнерго и производителями "зеленой" электроэнергии. Сейчас он на подписи у Президента.

▪️ Вывод шахт с простоя и погашение задолженностей перед горняками. Украинские горняки около полугода находились в вынужденном простое, и только при Буславец смогли вернуться на работу и начать поставки угля на ТЭС "Центрэнерго". Тем временем, государство полностью рассчиталось с ними по старым долгам и определило приоритет использования добытого ими угля на национальных ТЭС.

▪️ Обновление прогнозируемого энергобаланса. Прогнозируемый энергобаланс является фактически планом производства электроэнергии для каждой генерации (ТЭС, АЭС, ГЭС/ГАЭС, ТЭЦ, ВДЭ) с тем, чтобы производство электроэнергии четко соответствовало потреблению. Пандемия и карантин откорректировали экономическую активность страны и, как следствие, потребление электроэнергии. Соотвественно, Минэнерго принялось в срочном порядке корректировать баланс под новые реалии.

▪️ Подготовка к зиме. Минэнерго сообщило, что приступило к плановой подготовке к отопительному сезону. При чем, в этом году Минэнерго накопило запасов даже больше, чем в прошлом. К тому же, был определен победитель конкурса на поставщика газа "последней надежды" (поставщик "последней надежды" является временной страховкой для потребителя, который по какой-то причине (банкротство, невыполнение обязательств и т.д.) остался без своего поставщика газа).

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Что говорят эксперты о Буславец?

Эксперты энергетической отрасли, с которыми пообщались в УНН, указывают на два главных фактора. Первый - в Украине чрезвычайно глубокий кризис в энергетике. Второй - Буславец в условиях кризиса принимает профессиональные решения и действует прагматично.

Примерно одинаково в их глазах выглядят и три главные достижения Буславец: снижение "зеленых" тарифов, финансовое оздоровление генерирующих компаний и обновленный энергобаланс страны.

"Я считаю, что удалось очень много. Буславец получила кучу проблем в энергетике: кризис, долги, коронавирус, отсутствие постоянных руководителей в государственных компаниях типа "Энергоатома" (оператор украинских АЭС - ред.) - везде "временно исполняющие обязанности", что не может хорошо влиять на отрасль. Но она делает правильные шаги, а это сложно", - говорит эксперт Ольга Кошарная.

Одним из главных достижений Буславец она считает снижение "зеленых" тарифов.

"Сколько говорили о необходимости подписать меморандум с "зелеными". С прошлого года все это "мурыжилось". Никто не смог – а она смогла. Да, пускай он не совершенный, но он есть и это шаг вперед", - подчеркивает Кошарная.

Ведь немаловажно, добавляет эксперт, что все это делается на фоне сопротивления, в частности - со стороны главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса, который, по словам Кошарной, "решил, что он управляет энергетикой" и все заслуги Кабмина и Минэнерго теперь "вешает" на себя.

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Также Кошарная отмечает, что Буславец прислушивается к мнению экспертов.

"Она создала экспертный совет, где все рабочие группы дают ей рекомендации, и я вижу, как она это реализует. В частности, я, как глава рабочей группы экспертного совета, который касается атомно-промышленного комплекса, мы рекомендовали ей ликвидировать государственный концерн "Ядерное топливо". Его существование бессмысленное, он только паразитирует на Восточном горнообогатительном комбинате, которому НАЭК "Энергоатом" не платит деньги за уже отпущенный концентрат урана", - рассказывает Кошарная.

В целом она поддерживает Буславец и считает ее профессиональным руководителем Минэнерго.

"Я позитивно оцениваю ее деятельность. Я считаю, что она многое сделала и самое главное – ее поддерживают старейшины и самые профессиональные энергетики страны, которые тоже вошли в экспертный совет, и я знаю их мнение", - подчеркивает Кошарная.

Бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков также позитивно оценивает деятельность Минэнерго во главе с Буславец.

Прежде всего, он поддерживает разработанный и утвержденный энергобаланс, который стабилизировал ситуацию с технической точки зрения в энергосистеме. Указывает на то, что более-менее, решена проблема шахтеров - был найден компромис, выплачена задолженность, они прекратили страйки и вернулись на работу. При этом одним из главных достижений Буславец Плачков считает снижение "зеленых" тарифов и взаимопонимание с производителями "зеленой" электроэнергии.

Но проблемы в энергетике есть, говорит Плачков. Связаны преимущественно они с тем, что глобальный финансовый кризис необходимо преодолевать вместе с органами, в том числе НКРЭКУ и Укрэнерго, которые, к сожалению, не контролирует Минэнерго.

"Но в целом (100 дней Буславец - ред.) - позитивные. Решено три важных для энергетики вопроса", - констатирует Плачков.

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Эксперт Владимир Рябцев также соглашается, что за эти 100 дней для энергетики страны сделано многое, несмотря на "плохое наследие".

"Я очень положительно отношусь к тому, что она делает. Она получила очень "тяжелое наследие", но стремится сделать действительно что-то полезное и решить вопросы, которые для нас очень насущны. Да, не все удается, но она всегда ищет решения. Мне кажется, что она неплохой министр", - говорит эксперт.

Среди главных достижений он отмечает меморандум с производителями "зеленой" электроэнергии, а также попытки решить вопрос атомной энергетики.

"Наши атомные электростанции имеют большой потенциал, но не всю электроэнергию мы способны потребить. Надо рассматривать вопрос стабильного экспорта и замены наших АЭС, чем тоже занимается Буславец. Наши АЭС уже близки к исчерпанию своего ресурса, а строительство - это дело долгосрочное: чтобы построить станцию - надо лет семь. И именно сейчас она над этим задумывается, и стремится решить", - рассказывает эксперт.

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Буславец принимает профессиональные и прагматичные решения, иногда не очень популярные, но так необходимые в разгар кризиса, дополняет президент "Первой энергетической ассоциации Украины", глава общественного совета при НКРЭКУ Василий Котко.

"Буславец стала министром в разгар системного, пожалуй, самого тяжелого за всю историю Украины кризиса в энергетике. Поэтому от нее обычно требуются решительные, непопулярны шаги, профессионализм и решение реальных, а не надуманных и политических проблем. Первые ее шаги продемонстрировали, что она прагматично настроенный профессионал", - говорит он.

Главным достижением он также, как и все эксперты, считает принятый в ВР законопроект о "зеленой" энергетике. Второе, на что обращает внимание Котко - это энергомост Украины на Запад.

"Нужно сказать, что тут мы движемся неплохо. Есть все надежды и даже уверенность, что к 2023 году наша энергосистема будет присоединена к европейской", - говорит эксперт.

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Единственное, что мешает Буславец, считает Котко - это выпады отдельных политиков.

"Политики, как правило, непрофессиональны, настроены на популярность, на собственный пиар. И все это, я думаю, мешает Буславец решать реальные и сложные проблемы в энергетике", - резюмирует он.