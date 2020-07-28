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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 85073 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 106149 просмотра

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4 марта, 14:27 • 111034 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112946 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102812 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102680 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102220 просмотра

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Президент рассмотрит отставку Геруса

Президент рассмотрит отставку Геруса

Киев  •  УНН

 • 20307 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский рассматривает петицию шахтеров с требованием отправить в отставку главу энергетического комитета ВР Андрея Геруса, передает УНН.

Петиция, размещенная на сайте Президента, набрала 25613 голосов. В ней обвиняют Геруса в том, что он пролоббировал импорт электроэнергии в Украину из РФ, несмотря на профицит собственного угля, чем нанес им, шахтерам, значительный ущерб.

"Уголь начал накапливаться на складах еще полгода назад, когда позволили импорт российской электроэнергии. Это позволило правительство Гончарука, руками депутата Геруса. Из-за этих "профессионалов" Россия всю зиму сбрасывала нам в страну свою электроэнергию, чтобы не останавливать свои предприятия, чтобы кормить своих людей", - отмечают шахтеры.

Они отмечают, что импорт электроэнергии убивает угольную отрасль.

"Целых полгода все закрывали глаза на то, что творит Герус, пока все не рухнуло практически окончательно. Когда закроются наши украинские шахты, тогда мы узнаем истинную цену российской электроэнергии, кровавой электроэнергии", - отмечают шахтеры.

Петицию подписали шахтеры ГП "Селидовуголь", ОП "Шахта "Котляревская", ОП "Шахта" 1-3 Новогродовская", ОП "Шахта Украина", ОП "Шахта Кураховская".

Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси стал возможным осенью 2019 года - после одобрения парламентом необходимых нормативных изменений. В прессе их окрестили "правками Геруса" (Андрей Герус - глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг), который был инициатором. Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Игорем Коломойским.

На время карантина импорт был приостановлен. Теперь в ВР решается вопрос запрета или восстановления импорта. Против импорта выступает правительство, за импорт - отдельная группа депутатов во главе с Герусом.

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