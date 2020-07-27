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Імпорт електроенергії з РФ підірве синхронізацію України з енергосистемою ЄС - Буславець

Імпорт електроенергії з РФ підірве синхронізацію України з енергосистемою ЄС - Буславець

Київ • УНН

 • 12809 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Імпорт електроенергії з РФ та Білорусії підірве синхронізацію України з енергосистемою ЄС. Про це під час брифінгу журналістам розповіла в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, передає кореспондент УНН.

За її словами, позиція міністерства щодо імпорту електроенергії була і є незмінною.

"Ми проти імпорту і за експорт. Ми маємо думати, в першу чергу, про захист свого виробника. Це і генерація, і вугільники", - пояснила Буславець.

Вона нагадала, що сьогодні міністерство має стратегічне завдання - повністю синхронізувати Україну з європейськими енергосистемами.

"Для того ми маємо бути готові технічно, наша генерація має бути сильною, модернізованою, має відповідати всім вимогам, які є у європейській енергосистемі. Будь-які розмови про імпорт з цих держав (Білорусі та РФ - ред.) підриватимуть наші подальші плани щодо технічної синхронізації", - додала в.о. міністра.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі став можливим восени 2019 року — після схвалення парламентом необхідних нормативних змін. У пресі їх охрестили "правками Геруса" (Андрій Герус — голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг), який був ініціатором. Голосування у ВР відбувалося 18 вересня, а вже з 1 жовтня російську електроенергію почала імпортувати компанія "Юнайтед Енерджі", пов’язана з Ігорем Коломойським.

На час карантину імпорт було призупинено. Тепер у ВР вирішується питання заборони або відновлення імпорту. Проти імпорту виступає уряд, за імпорт – окрема група депутатів на чолі з Герусом.

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