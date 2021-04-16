Степанов відповів на критику вакцинальної кампанії з боку політиків

ukru
16:31 • 14506 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 65158 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 106698 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 136451 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 177286 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 262036 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 187267 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 180022 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188640 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155355 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 63094 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 84117 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 106708 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 119376 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 61897 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 18464 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 262036 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 206594 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 301268 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 296268 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 25568 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 99089 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 101582 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 98929 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 113625 перегляди
Актуальне
Степанов відповів на критику вакцинальної кампанії з боку політиків

Степанов відповів на критику вакцинальної кампанії з боку політиків

Київ • УНН

 • 19961 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відповів на критику вакцинальної кампанії з боку народних депутатів під час виступу в Верховній Раді, передає кореспондент УНН.

Так, міністр Степанов відзначив, що попри реалізовані МОЗ ініціативи та позитивні зміни в усіх сферах системи охорони здоров’я, критика окремих політиків зосереджена навколо COVID-19 і вакцинальної кампанії.

Цитата:

“Спочатку критикували відсутність плану, а потім з’ясувалося, що МОЗ представило дієвий комплексний та поетапний план ще в грудні минулого року. Будь-хто, у кого є бодай елементарні навички проектного менеджменту, зрозуміє, що без детального плану реалізації етапів і логістики будь-яка кількість вакцин буде марно і несистемно розбазарена. Потім критикували якість доставлених вакцин: AstraZeneca чи Covishield, яку мільйонами доз використовують по всьому світу. Деякі вітчизняні політики, які декларують проєвропейський курс, називали підробкою, генериком, шмурдяком і навіть лайном. Менше критики дісталося вакцині Sinovac, але свою порцію негативу отримав і цей виробник”, — розповів Степанов.

Деталі

Очільник МОЗ у зверненні нагадав народним депутатам, що на інформаційну кампанію щодо популяризації вакцини державою не виділено ні копійки.

“Згодом ними (критиками — ред.) була вигадана нова тема для обговорення — провал інформаційної кампанії. Чи відомо вам, який бюджет МОЗ на популяризацію кампанії з вакцинації на рік? Нуль гривень, нуль копійок. Все, що відбувається в інформаційному просторі щодо вакцинації, — це заслуга наших лікарів, експертів і міжнародних організацій”, — підкреслив Степанов.

Вакцинація в Україні

Сьогодні в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech — у межах механізму COVAX.

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія на 200 тисяч доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Раніше Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаCOVID-19

Звернутися з питань розміщення реклами