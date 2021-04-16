Степанов відповів на критику вакцинальної кампанії з боку політиків

Так, міністр Степанов відзначив, що попри реалізовані МОЗ ініціативи та позитивні зміни в усіх сферах системи охорони здоров’я, критика окремих політиків зосереджена навколо COVID-19 і вакцинальної кампанії.

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“Спочатку критикували відсутність плану, а потім з’ясувалося, що МОЗ представило дієвий комплексний та поетапний план ще в грудні минулого року. Будь-хто, у кого є бодай елементарні навички проектного менеджменту, зрозуміє, що без детального плану реалізації етапів і логістики будь-яка кількість вакцин буде марно і несистемно розбазарена. Потім критикували якість доставлених вакцин: AstraZeneca чи Covishield, яку мільйонами доз використовують по всьому світу. Деякі вітчизняні політики, які декларують проєвропейський курс, називали підробкою, генериком, шмурдяком і навіть лайном. Менше критики дісталося вакцині Sinovac, але свою порцію негативу отримав і цей виробник”, — розповів Степанов.

Деталі

Очільник МОЗ у зверненні нагадав народним депутатам, що на інформаційну кампанію щодо популяризації вакцини державою не виділено ні копійки.

“Згодом ними (критиками — ред.) була вигадана нова тема для обговорення — провал інформаційної кампанії. Чи відомо вам, який бюджет МОЗ на популяризацію кампанії з вакцинації на рік? Нуль гривень, нуль копійок. Все, що відбувається в інформаційному просторі щодо вакцинації, — це заслуга наших лікарів, експертів і міжнародних організацій”, — підкреслив Степанов.

Вакцинація в Україні

Сьогодні в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech — у межах механізму COVAX.

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія на 200 тисяч доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Раніше Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.