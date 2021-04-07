Україна розраховує отримати 32 млн доз вакцин від коронавірусу: коли очікувати поставку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Згідно з усіма домовленостями, Україна протягом 2021 року повинна отримати 32 млн доз вакцин від коронавірусу. Про це на засіданні уряду повідомив міністр охорони здоров’я України максим Степанов, передає кореспондент УНН.
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"З урахуванням надходження вакцин від глобальної ініціативи COVAX, а у нас є підтвердження на 8 млн доз, ми маємо 32 млн доз вакцин", - сказав Степанов.
Деталі
Так, за словами міністра, наразі Україна має контракти напостачання 24 млн доз вакцин. Це 10 млн вакцини Novavax, поставки якої розпочнуться у липні цього року, 2 млн вакцини Covishield (500 тис. вже майже використано), 1,5 млн цієї вакцини очікуються у найближчі місяці, у квітні-травні, та 2 млн доз від китайського виробника Sinovac, 215 тис. доз вже знаходиться в Україні.
"Вчора ми отримали підписаний з боку Pfizer контракт на 10 млн доз вакцин, які будуть поставлені протягом 2021 року", - додав він.
Що було раніше
Напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала договір з американською корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов в свою чергу повідомив, що перші партії за новим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.