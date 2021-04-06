Степанов про домовленість із Pfizer: перші партії очікуємо вже найближчими місяцями
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Сьогодні Pfizer нарешті зі свого боку підписав рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Ми очікуємо, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями. Про це повідомив керівник МОЗ Максим Степанов, передає УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
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“Вакцині Pfizer в Україні бути! Тепер можу відкрито говорити про переговори, які тривали кілька місяців. Сьогодні Pfizer нарешті зі свого боку підписав рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Ми очікуємо, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями. А всі 10 млн доз будуть поставлені протягом 2021 року”, — зазначив Степанов.
Додамо
Міністр подякував гендиректорові компанії Pfizer доктору Альберту Бурлі й висловив впевненість, що співробітництво України з американськими компаніями з виробництва вакцин буде продовжуватися та розширятися.
Раніше
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна уклала договір з американською корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу.
Як повідомляв УНН, у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що найближчими днями планують заключить нові контракти на закупівлю 15 млн доз вакцин від COVID-19.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше повідомляв, що Україна на цей час чекає постачання 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в рамках програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважну більшість дорослого населення буде вакциновано протягом 2021 року.