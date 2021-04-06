Степанов про домовленість із Pfizer: перші партії очікуємо вже найближчими місяцями

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“Вакцині Pfizer в Україні бути! Тепер можу відкрито говорити про переговори, які тривали кілька місяців. Сьогодні Pfizer нарешті зі свого боку підписав рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Ми очікуємо, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями. А всі 10 млн доз будуть поставлені протягом 2021 року”, — зазначив Степанов.

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Міністр подякував гендиректорові компанії Pfizer доктору Альберту Бурлі й висловив впевненість, що співробітництво України з американськими компаніями з виробництва вакцин буде продовжуватися та розширятися.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна уклала договір з американською корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що найближчими днями планують заключить нові контракти на закупівлю 15 млн доз вакцин від COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше повідомляв, що Україна на цей час чекає постачання 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в рамках програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважну більшість дорослого населення буде вакциновано протягом 2021 року.