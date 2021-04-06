Україна уклала договір з Pfizer на 10 мільйонів доз вакцини

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“Сьогодні дуже важливий день для України і для українців — ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт з компанією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Це дійсно складно було зробити, але завдяки розмові з керівником компанії Pfizer Альбертом Бурлою — в мене з ним була розмова 8 лютого — він пообіцяв, що зробить усе можливе й неможливе. І зробив це”, — сказав Зеленський.

Деталі

Як зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, співпраця з американськими фармацевтичними компаніями буде продовжуватися й розширюватися.

В ОП нагадали, що 8 лютого 2021 року Зеленський провів телефонну розмову з головою правління, головним виконавчим директором фармацевтичної корпорації Pfizer Альбертом Бурлою, під час якої голова правління Pfizer пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини за контрактом якнайшвидше.

Що було раніше

Зранку у вівторок у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що найближчими днями планують заключить нові контракти на закупівлю 15 млн доз вакцин від COVID-19.



Міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше повідомляв, що Україна на цей час чекає постачання 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в рамках програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважну більшість дорослого населення буде вакциновано протягом 2021 року.